पंकज त्रिपाठी ने लॉन्च किया थिएटर बैनर, 17 साल की बेटी को दिया इतना बड़ा मौका

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) की बेटी ने भी एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ा दिया है. फर्क सिर्फ इतना है कि पंकज की बेटी आशी त्रिपाठी किसी फिल्म के जरिए नहीं बल्कि थिएटर प्ले के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेंगी. आशी म्यूजिकल कॉमेडी प्ले ‘लाइलाज‘ के जरिए अपना स्टेज डेब्यू करेंगी. दरअसल, पंकज त्रिपाठी ने अपना न्यू बैनर लॉन्च किया है जिसका नाम रूपकथा रंगमंच है और इसी बैनर तले वह बेटी के फर्स्ट प्ले लाइलाज को अपनी बिजनेस मैनेजर और वाइफ मृदुला के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं.

पंकज बोले, बेहद गर्व है

पंकज ने इस बारे में कहा, मेरी जर्नी बतौर एक्टर स्टेज पर ही शुरू हुई थी. लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना, कॉस्टयूम उधार लेना, बैकस्टेज के पीछे की हलचल..ये सब छोटी-छोटी बातें मुझे बहुत लुभाती हैं. पंकज ने आशी के डेब्यू पर कहा, रूपकथा रंगमंच को खास ये बात बनाती है कि इसके जरिए हमारी बेटी आशी अपना स्टेज डेब्यू कर रही है. एक पिता के तौर पर मुझे बेहद गर्व है और एक एक्टर के तौर पर जिम्मेदारी और एक प्रोड्यूसर होने के नाते मुझपर कुछ अच्छा क्रिएट करने का दबाव है. बेटी को रिहर्स, स्ट्रगल, इम्प्रूव करते और चमकते देखना मुझे अपने स्टेज पर स्ट्रगल के दिनों की याद दिलाता है. आशी का लाइलाज से डेब्यू केवल फैमिली के लिए एक खास मौका ही नहीं है बल्कि ये रिमाइंडर है कि हर एक्टर को प्रोसेस से प्यार होना चाहिए. थिएटर इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है.

म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं आशी

बता दें कि आशी ने इससे पहले म्यूजिक वीडियो ‘रंग डारो‘ में काम किया था. लाइलाज प्ले की बात करें तो ये 21,22 और 23 नवंबर को मुंबई के रंगशिला थिएटर में दिखाया जाएगा. इसके लेखक, डायरेक्टर और कंपोजर फैज मोहम्मद खान हैं.