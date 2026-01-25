Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बेवफाई के बाद अब पलाश मुच्छल ने किया ऐसा कम, फाइनली कर लिया स्मृति मंधाना से किनारा

हाल ही में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी टूटी थी और अब सिंगर ने एक बड़ कदम उठाया है. उन्होंने आखिरकार ऐसा करके स्मृति से एक दम किनारा कर लिया है-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 25, 2026 3:51:13 PM IST

palash muchhal
palash muchhal


भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल पिछले साल नवंबर में शादी करने वाले थे. दोनों की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. स्मृति ने पलाश के नाम की मेहंदी भी रचाई थी और हल्दी की रस्म भी हो चुकी थी. लेकिन शादी से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ कि 6 साल का रिश्ता एक ही पल में खत्म हो गया.

सूत्रों के मुताबिक, स्मृति मंधाना ने पलाश पर धोखा देने और बेवफाई करने का आरोप लगाया है. क्रिकेटर के बचपन के दोस्त ने बताया कि शादी वाले दिन ही पलाश को दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था. ये खुलासा जैसे ही सामने आया, दोनों के रिश्ते की सारी खुशियां धूमिल हो गईं.

पलाश मुच्छल का सोशल मीडिया कदम

इस विवाद के बीच पलाश ने बड़ा कदम उठाया. उन्होंने स्मृति से जुड़ी सभी यादों को अपने इंस्टाग्राम से हटा दिया. शादी के फंक्शन्स की सारी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दिए गए. यहां तक कि वो प्रपोजल वीडियो भी हटा दिया गया, जो पहले इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हुआ था.

 सभी यादों को मिटा दिया

अब पलाश ने सोशल मीडिया पर स्मृति से जुड़ी हर चीज हटाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को साफ कर दिया है. उनके अकाउंट पर अब केवल एक वीडियो बचा है, जिसमें भारतीय क्रिकेटर की झलक है और जो उनके बर्थडे का वीडियो है.

 लंबा रिश्ता और अचानक खत्म होना

पलाश और स्मृति 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. स्मृति, पलाश की बहन पलक मुच्छल की अच्छी दोस्त भी थीं. दोनों ने शादी का ऐलान बड़े पैमाने पर किया था, लेकिन शादी वाले दिन ही उनका रिश्ता टूट गया.

स्मृति के दोस्त विद्यान माने के आरोपों के बाद पलाश की बेवफाई का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. दोनों के बीच हुई इस ड्रामेटिक ब्रेकअप की खबर ने फैंस और मीडिया दोनों का ध्यान खींचा है.

 

