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Bollywood: डेटिंग रूमर्स के बीच साथ दिखे पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान, कैमरों से बचती नजर आईं एक्ट्रेस

Ibrahim Ali Khan Palak Tiwari: एक्टर इब्राहिम अली खान, जिन्हें आखिरी बार स्ट्रीमिंग फिल्म ‘सरज़मीन’ में देखा गया था, उन्हें शहर में अपनी कथित गर्लफ्रेंड पलक तिवारी के साथ एक फिल्म देखते हुए स्पॉट किया गया. जब यह जोड़ा थिएटर से बाहर निकल रहा था,

By: Heena Khan | Published: June 4, 2026 10:07:09 AM IST

ibrahim ali khan and palak tiwari
ibrahim ali khan and palak tiwari


Ibrahim Ali Khan Palak Tiwari: एक्टर इब्राहिम अली खान, जिन्हें आखिरी बार स्ट्रीमिंग फिल्म ‘सरज़मीन’ में देखा गया था, उन्हें शहर में अपनी कथित गर्लफ्रेंड पलक तिवारी के साथ एक फिल्म देखते हुए स्पॉट किया गया. जब यह जोड़ा थिएटर से बाहर निकल रहा था, तो फोटोग्राफरों ने उन्हें अपने कैमरों में कैद कर लिया. जैसे ही इब्राहिम सबसे पहले बाहर निकले, उन्होंने पैपाराज़ी को देखा और तुरंत एक्ट्रेस को पीछे हटने का इशारा किया. एक्ट्रेस ने उस जगह की सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन ताक-झांक करने वाले कैमरों ने उन्हें अपने लेंस में कैद कर लिया.

क्या रिलेशन में हैं इब्राहिम और पलक 

हालांकि इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी के रिश्ते में होने की खबरें काफी समय से चल रही हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है. यह अटकलें तब शुरू हुईं जब इस जोड़े को मुंबई के रेस्तरां, पार्टियों और इंडस्ट्री के कार्यक्रमों में बार-बार एक साथ देखा गया. हाल ही में, वे कभी-कभार एक साथ नज़र आकर गॉसिप को हवा देते रहे हैं; जैसे कि सामाजिक समारोहों और मशहूर हस्तियों के मिलने-जुलने की जगहों से लगभग एक ही समय पर बाहर निकलते हुए देखा जाना, जबकि आम तौर पर वे अपने रिश्ते की स्थिति पर सीधे टिप्पणी करने से बचते हैं.

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पटौदी परिवार में जश्न 

इससे पहले मार्च में, इब्राहिम अली खान ने फैंस को अपने ईद के जश्न की एक झलक दी थी, और अपने छोटे भाई तैमूर अली खान की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो बिरयानी की प्लेट का मज़ा ले रहे थे. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “ईद मुबारक.” तस्वीर में, छोटा तैमूर अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठा, अपनी छोटी-छोटी उंगलियों से ईद की खास बिरयानी का लुत्फ़ उठाता हुआ दिख रहा है. इब्राहिम की बुआ, सबा पटौदी ने भी इस त्योहार के लिए अपनी तैयारियों की एक झलक दी थी. उन्होंने बताया था कि कैसे परिवार जश्न की तैयारी कर रहा था, जिसमें पटौदी परिवार के छोटे सदस्यों को ‘ईदी’ देने की परंपरा भी शामिल थी, जिन्हें वो प्यार से ‘पटौदी मंचकिन्स’ (छोटे बच्चे) कहकर बुलाती हैं. 

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Tags: bollywoodibrahim ali khanPalak Tiwari
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