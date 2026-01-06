Shararat Song Pak Viral Video: पाकिस्तान में ‘शरारत’ दिखाती दिखी लड़कियां, धुरंधर के गाने पर शादी में जमकर किया डांस

Sharart Song Pakistan Viral Video: फिल्म धुरंधर इन दिनों सिर्फ कमाई ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है. इसके गाने लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं. हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान में एक शादी के दौरान महिलाएं फिल्म के गाने ‘शरारत’ पर डांस कर रही हैं. वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने कहा कि ये क्लिप पाकिस्तान की है. इसके बाद लोगों ने हैरानी और उत्सुकता के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं दीं.

वीडियो में दो महिलाएं शानदार डांस करती दिखती हैं और वहां मौजूद लोग तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि दोनों ने काफी अभ्यास किया हुआ लग रहा है. कुछ यूजर्स को ये जानकर हैरानी हुई कि जिस फिल्म का ये गाना है, वो पाकिस्तान में रिलीज ही नहीं हुई. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती और अच्छा गाना हर जगह पसंद किया जाता है.

बैन के बावजूद लोगों तक पहुंची फिल्म

धुरंधर को पाकिस्तान के अलावा बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में रिलीज की इजाजत नहीं मिली थी. इसके बावजूद फिल्म ने विदेशों में अच्छी कमाई की है. साल 2025 में ये विदेशों में सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है और दुनिया भर में इसकी कमाई ₹1,000 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है.

Dance on Dhurandhar Movie Song Shararat at Pakistani Wedding 😍 pic.twitter.com/Utn7kxOGo4 — Rosy (@rose_k01) January 4, 2026

‘शरारत’ गाने की बढ़ती लोकप्रियता

‘शरारत’ गाने ने भी अलग पहचान बना ली है. यूट्यूब पर इस गाने को 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आती हैं. संगीत साश्वत सचदेव ने दिया है और इसे मधुबंती बागची व जैस्मिन सैंडलस ने गाया है. डांस कोरियोग्राफी विजय गांगुली की है, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है.

2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म

धुरंधर एक जासूसी कहानी पर बेस्ड फिल्म है. इसमें रणवीर सिंह मेन रोल में हैं. उनके साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और संजय दत्त जैसे कलाकार भी हैं. फिल्म ने 2025 में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया है. अब लोग इसके दूसरे भाग का इंतजार कर रहे हैं, जो मार्च 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है.