Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Pahlaj Nihalani Net Worth: कितनी है पहलाज निहलानी की नेट वर्थ? मौत की वजह सामने आते ही मचा हड़कंप

Pahlaj Nihalani Net Worth: कितनी है पहलाज निहलानी की नेट वर्थ? मौत की वजह सामने आते ही मचा हड़कंप

Pahlaj Nihalani Net Worth| Death Reason: मशहूर फिल्म निर्माता और सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी चार दशकों से भी ज्यादा समय तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक जानी-मानी हस्ती रहे.

By: Heena Khan | Published: June 4, 2026 1:46:42 PM IST

Pahlaj Nihalani Net Worth
Pahlaj Nihalani Net Worth


Pahlaj Nihalani Net Worth| Death Reason: मशहूर फिल्म निर्माता और सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी चार दशकों से भी ज्यादा समय तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक जानी-मानी हस्ती रहे. कई सफल बॉलीवुड फिल्मों के निर्माण और बाद में 2015 से 2017 के बीच CBFC का नेतृत्व करने के लिए मशहूर, निहलानी ने एक फिल्म निर्माता और इंडस्ट्री प्रशासक, दोनों ही रूपों में अपनी एक मज़बूत पहचान बनाई. अफसोस की बात ये है कि लिवर सिरोसिस से जूझने के बाद 4 जून, 2026 को उनका निधन हो गया. ऐसे में आज हम आपको उनकी नेटवर्थ से लेकर उनकी मौत का कारण तक बताएंगे. 

पहलाज निहलानी की नेट वर्थ कितनी थी?

पहलाज निहलानी की नेट वर्थ के बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. लेकिन, अलग-अलग मीडिया और मशहूर हस्तियों की दौलत पर आधारित रिपोर्टों में उनकी संपत्ति का अनुमान 100 से 200 करोड़ रुपये के बीच लगाया गया है, ये संपत्ति उन्होंने फिल्म निर्माण, वितरण अधिकारों और मनोरंजन इंडस्ट्री में लंबे समय तक सक्रिय रहने के जरिए कमाई थी. चूंकि ये आंकड़े आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं हैं, इसलिए इन्हें सटीक संख्याओं के बजाय केवल अनुमान ही माना जाना चाहिए.

You Might Be Interested In

IND vs AFG: टीम इंडिया में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 1-2 नहीं, 4 दावेदार, जानें कौन बेहतर?

पहलाज निहलानी की मृत्यु की असल वजह 

रिपोर्टों के मुताबिक, फिल्म निर्माता पिछले कई महीनों से लिवर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और 4 जून को मुंबई में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. जैसे ही यह खबर सामने आई, निहलानी के कई सहकर्मियों और जानने वालों ने सोशल मीडिया पर दुःख व्यक्त करना शुरू कर दिया. परिवार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कथित तौर पर कहा गया है, ‘अत्यंत दुख के साथ, हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे प्रिय पहलाज निहलानी का निधन 4 जून, 2026 को हो गया है. उनका अंतिम संस्कार आज, 04.06.2026 को दोपहर 3 बजे सांताक्रूज़ हिंदू श्मशान घाट पर किया जाएगा. उन्हें अंतिम विदाई देते समय, हम आपके विचारों और प्रार्थनाओं के लिए आपके आभारी हैं.’

Tags: bollywoodPahlaj Nihalani
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026

सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक

June 3, 2026

गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food...

June 3, 2026

सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी

June 3, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

June 3, 2026

राम चरण की 5 दमदार फिल्में

June 3, 2026
Pahlaj Nihalani Net Worth: कितनी है पहलाज निहलानी की नेट वर्थ? मौत की वजह सामने आते ही मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pahlaj Nihalani Net Worth: कितनी है पहलाज निहलानी की नेट वर्थ? मौत की वजह सामने आते ही मचा हड़कंप
Pahlaj Nihalani Net Worth: कितनी है पहलाज निहलानी की नेट वर्थ? मौत की वजह सामने आते ही मचा हड़कंप
Pahlaj Nihalani Net Worth: कितनी है पहलाज निहलानी की नेट वर्थ? मौत की वजह सामने आते ही मचा हड़कंप
Pahlaj Nihalani Net Worth: कितनी है पहलाज निहलानी की नेट वर्थ? मौत की वजह सामने आते ही मचा हड़कंप