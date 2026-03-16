Oscars 2026: दिग्गज धर्मेंद्र को नहीं किया याद? Oscars के ‘In Memoriam’ पर भड़के यूजर्स

Oscars 2026: एकेडमी अवार्ड्स में ‘इन मेमोरियम’ (In Memoriam) सेगमेंट अक्सर समारोह के सबसे भावुक पलों में से एक होता है, क्योंकि इस दौरान दुनिया भर का फिल्म जगत उन कलाकारों को याद करने के लिए कुछ पल रुकता है, जिन्होंने सिनेमा को एक नई दिशा दी. लेकिन, 98वें एकेडमी अवार्ड्स में दी गई इस साल की श्रद्धांजलि ने भारत में फैंस के बीच एक अप्रत्याशित बहस छेड़ दी. जब डॉल्बी थिएटर में यह सेगमेंट दिखाया गया, तो कई दर्शकों ने तुरंत एक बड़ी चूक को नोटिस किया: इसमें बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र को शामिल नहीं किया गया था. छह दशकों से भी अधिक लंबे करियर के बाद पिछले साल दुनिया को अलविदा कहने वाले इस दिग्गज सितारे की गैरमौजूदगी ने फैंस को यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और सदाबहार चेहरों में से एक इस श्रद्धांजलि समारोह से नदारद क्यों थे.

धर्मेंद्र की गैर-मौजूदगी पर चर्चा

धर्मेंद्र, जिनका नवंबर 2025 में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, उन्हें लॉस एंजिल्स में आयोजित 98वें एकेडमी अवार्ड्स समारोह के ‘इन मेमोरियम’ सेगमेंट में शामिल नहीं किया गया. इस श्रद्धांजलि समारोह में पारंपरिक रूप से दुनिया भर के उन अभिनेताओं, निर्देशकों, तकनीशियनों और अन्य फिल्म पेशेवरों को सम्मानित किया जाता है, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया था.

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कई भारतीय हस्तियों को कर चुकी सम्मानित

कई फ़िल्म प्रेमियों के लिए, यह अनदेखी हैरानी की बात थी. पिछले कुछ दशकों में, ऑस्कर ने कभी-कभी अपने ट्रिब्यूट सेगमेंट के दौरान भारतीय सिनेमा की जानी-मानी हस्तियों को सम्मानित किया है. 2024 में, आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई को इसमें शामिल किया गया था. इससे पहले के समारोहों में भी भारतीय कलाकारों को याद किया गया और उनका जश्न मनाया गया, जैसे 2021 में इरफ़ान ख़ान और भानु अथैया, और 2018 में श्रीदेवी और शशि कपूर जैसी हस्तियाँ. प्रशंसकों को उम्मीद थी कि धर्मेंद्र-जिनका हिंदी सिनेमा पर प्रभाव पीढ़ियों तक फैला रहा,उनको इस श्रद्धांजलि का हिस्सा बनते हुए वैश्विक मंच पर सम्मानित किया जाएगा.

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