Oscar 2026: बॉक्स ऑफिस पर थी फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हुई सिलेक्ट, कितने करोड़ में बनी थी फिल्म 'होमबाउंड', कैसा था कलेक्शन

Oscar 2026 Film Homebound: फिल्म होमबाउंड बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ऑस्कर में टॉप-15 में शॉर्टलिस्ट होकर साबित कर दी कि सच्ची कहानी और अभिनय ही असली जीत हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 17, 2025 12:19:15 PM IST

Homebound Budget and Collection: आज फिल्मों की सफलता को सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर मापा जाता है. हिट और सुपरहिट जैसे टैग अक्सर केवल कमाई के आंकड़ों से तय होते हैं. लेकिन कुछ फिल्में अपने दिलकश किरदार और कहानी की वजह से लोगों के दिलों में बस जाती हैं. ऐसी ही एक फिल्म है होमबाउंड, जिसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठला और जान्हवी कपूर ने मेन रोल निभाए हैं.

 ऑस्कर तक का सफर

16 दिसंबर, 2025 को ये खबर आई कि होमबाउंड को 98वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. कुल 86 फिल्मों में से ये फिल्म टॉप 15 में शामिल हुई. इस कैटेगरी में होमबाउंड के अलावा कई अंतरराष्ट्रीय फिल्में भी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जैसे: बेलेन (अर्जेंटीना), द सीक्रेट एजेंट (ब्राजील), इट वॉज जस्ट ऐन एक्सीडेंट (फ्रांस), साउंड ऑफ फॉलिंग (जर्मनी), द प्रेसिडेंट केक (इराक) और अन्य इस तरह होमबाउंड ने अपनी कहानी और अभिनय के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाई है.

 फिल्म का विषय 

होमबाउंड की कहानी बचपन के दोस्तों की है, जो नेशनल पुलिस एग्जाम पास करने की कोशिश में लगे रहते हैं. कहानी में दोस्ती, संघर्ष और व्यक्तिगत चुनौतियों को दिखाया गया है.
ईशान खट्टर ने मोहम्मद शोएब अली का किरदार निभाया, विशाल जेठला बने चंदन कुमार वाल्मिकी और जान्हवी कपूर सुधा भारती के रूप में नजर आईं. फिल्म समाज की जाति-धर्म की सीमाओं से परे जाकर दोस्ती और सपनों की सच्चाई को दिखाती है.

 बजट और कमाई

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट लगभग 25 करोड़ रुपये था, जिसमें प्रोडक्शन की लागत भी शामिल है. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई अपेक्षित नहीं रही.

 ओपनिंग डे: 3 लाख रुपये
 अगले दो दिन: 55 लाख रुपये
 चौथे दिन: कलेक्शन गिरकर 28 लाख रुपये
 गुरुवार: 35 लाख रुपये

कुल भारत में कमाई: 2.23 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड कमाई: 2.65 करोड़ रुपये

इस तरह देखा जाए तो होमबाउंड ने आर्थिक रूप से तो बहुत बड़ा व्यापार नहीं किया, लेकिन सांस्कृतिक और अंतरराष्ट्रीय पहचान में ये फिल्म सफल रही.

