O Romeo Trailer Review: ट्रेलर में ही ‘धुरंधर’ साबित हो गए शाहिद कपूर, सोशल मीडिया पर तृप्ति डिमरी ने भी उड़ाया गर्दा

O Romeo Trailer Review: कंट्रोवर्सी में घिरी ‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर बुधवार (21 जनवरी, 2026) को मेकर्स ने रिलीज कर दिया. इसके साथ ही यह सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. हिंसा, रोमांस और रहस्य की तिकड़ी का मसाला ट्रेलर को बहुत ही खूंखार बना रहा है. ट्रेलर में शाहिद कपूर बेहद ही हिंसक किरदार में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर ने फिल्म के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ा दिया है. ट्रेलर ने भी साफ कर दिया है कि फिल्म में खूब मार-काट है. ‘धुरंधर’ के बाद यह ऐसी फिल्म है जो हिंसा पसंद करने वालों को सिनेमाघरों तक खींच सकती है. कुल मिलाकर फिल्म ‘ओ रोमियो’ में एक्टर शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ट्रेलर में खून से लथपथ नजर आ रहे शाहिद कपूर का एक्शन फैन्स को अपनी ओर खींच रहा है. इसके अलावा ट्रेलर में तृप्ति डिमरी के साथ शाहिद कपूर का रोमांस भी खास अंदाज में पेश किया गया है.

क्या है स्टार कास्ट

फिल्म के ट्रेलर में भी देखा जा सकता है कि शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के बीच रोमांस है.शाहिद कपूर और त्रिप्ती डिमरी की इंटेंस लव-स्टोरी लोगों को पसंद आएगी. ट्रेलर को देखने के बाद फैन्स भी शानदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. फिल्म में लीड रोल में शाहिद कपूर-तृप्ति डिमरी के अलावा अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी अहम भूमिका में हैं. इनके अलावा नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, अरुणा ईरानी, ​​हुसैन दलाल और राहुल देशपांडे ने भी फिल्म में बतौर कलाकार काम किया है. ओमकारा जैसी फिल्म बना चुके विशाल भारद्वाज ने ‘ओ रोमियो’का निर्देशन किया है.

क्या है कहानी

हुसैन उस्तारा के नाम से मुंबई के एक गैंगस्टर की जिंदगी पर फिल्म की कहानी आधारित है. कभी छोटा-मोटा गुंडा कैसे मुंबई का डॉन बन जाता है, इसे फिल्म में दिखाया गया है. हुसैन उस्तारा और दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी भी फिल्म में नजर आएगी. बताया जाता है कि हुसैन शेख ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में दाखिल हो गया था.अब इसी किरदार को शाहिद कपूर ने पर्दे पर उतारा है. हुसैन शेख कैसे हुसैन उस्तारा बना, यह देखना भी फिल्म में दिलचस्प होगा.