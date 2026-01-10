Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > O’ Romeo Teaser: 1 मिनट 35 सेकंड के पावर पैक्ट टीजर में दिखा शाहिद कपूर का खतरनाक लुक, फरीदा जलाल के डायलॉग ने लूट ली महफिल

O' Romeo Teaser: शाहिद कपूर का खतरनाक लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है. आज ही ओ रोमियो का टीजर रिलीज हुआ है. जिसमें शाहिद के अलावा अन्य सभी कलाकारों का किरदार आपका दिल जीत लेगा.

By: Sohail Rahman | Published: January 10, 2026 7:16:03 PM IST

Shahid Kapoor O’ Romeo Release Date: शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की चौथी फिल्म ‘ओ रोमियो’ का पहला टीजर 10 जनवरी, 2026 को रिलीज हुआ, जिसे देखते ही फैन्स हैरान रह गए. 1 मिनट 35 सेकंड के इस पावर-पैक्ड टीजर को देखकर लोगों को एक नए कबीर सिंह की याद आने लगी है. टीजर में शाहिद कपूर का अजीब और अनोखा किरदार दिखाया गया है, साथ ही नाना पाटेकर, दिशा पटानी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया और अविनाश तिवारी जैसे एक्टर्स के रोमांचक किरदार भी हैं. लेकिन इन सभी किरदारों के बीच फरीदा जलाल ने सबका ध्यान खींचा.

काउबॉय हैट, ब्लैक वेस्ट, पूरे शरीर पर टैटू, गहने और हिंसक अंदाज में शाहिद एक नाव पर ‘छोटू’ को बुलाते हुए अपना खून-खराबे वाला साइड दिखाते नजर आते हैं. टीजर के बीच में बॉलीवुड की पसंदीदा “मां” फरीदा जलाल अचानक एक ममतामयी वाइब देती हैं.

फरीदा जलाल के एक डायलॉग ने लूट ली महफिल (Farida Jalal’s one dialogue stole the show)

टीजर में फरीदा जलाल का एक डायलॉग है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. जिसमें फरीदा जलाल कहती हुईं नजर आ रहीं हैं कि अगर तुम प्यार में उड़ते हो तो तुम रोमियो हो. अगर तुम डूबते हो तो चू…हो. यह लाइन फैन्स को सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो सोशल मीडिया पर इसे सिलेबस से बाहर बता रहे हैं. इसके अलावा, टीजर के आखिरी हिस्से में तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है. यहीं पर शाहिद के किरदार का नरम और रोमांटिक साइड सामने आता है.

टीजर में शाहिद कपूर का हिंसक और क्रूर लुक आया सामने (The teaser reveals Shahid Kapoor’s violent and brutal look)

टीजर में शाहिद का हिंसक साइड फिर से दिखता है, लेकिन तृप्ति डिमरी के आने पर उनका लुक नरम हो जाता है. टीजर को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म एकतरफा प्यार, जुनून, दर्द और बदले पर आधारित है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है.

कब रिलीज होगी फिल्म? (When will the film be released?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने रोहन नरूला के साथ मिलकर इसे लिखा भी है. फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है और यह 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. कई फैन्स ने कहा है कि यह टीजर उन्हें शाहिद की पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्में ‘कबीर सिंह और कमीने’ की याद दिलाता है.

फिल्म में कौन-कौन से कलाकार हैं? (When will the film be released?)

फिल्म में शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल, ⁠विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, ⁠तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, अरुणा ईरानी, हुसैन दलाल, ⁠रेश लांबा और राहुल देशपांडे हैं.

