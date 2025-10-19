Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > शादी तुड़वाएगी…एक्ट्रेस ने शादीशुदा शख्स को डाली ऐसी ‘झप्पी’, लोगों ने लगा दी कमेंट्स की झड़ी

शादी तुड़वाएगी…एक्ट्रेस ने शादीशुदा शख्स को डाली ऐसी ‘झप्पी’, लोगों ने लगा दी कमेंट्स की झड़ी

Nushrratt Bharuccha Video: नुसरत भरुचा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने शादीशुदा दोस्त को गले लगाती दिख रही हैं. नुसरत का अपने दोस्त को गले लगाने का तरीका लोगों को कुछ खास समझ नहीं आ रहा है.

By: Prachi Tandon | Published: October 19, 2025 6:09:23 PM IST

शादी तुड़वाएगी…एक्ट्रेस ने शादीशुदा शख्स को डाली ऐसी ‘झप्पी’, लोगों ने लगा दी कमेंट्स की झड़ी

Nushrratt Bharuccha Viral Video: बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जो अपनी एक्टिंग-फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सी की वजह से लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं. इन्हीं एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नुसरत भरूचा का नाम भी शामिल है. हाल में भी छोरी और अकेली जैसी फिल्मों से नाम कमाने वालीं नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) का एक अजीब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से एक्ट्रेस सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं. वायरल वीडियो में नुसरत अपने एक शादीशुदा दोस्त को जिस तरह से झप्पी दे रही हैं, वह लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है. 

नुसरत भरूचा का वीडियो वायरल

नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha Video) हाल ही में प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस एम्मे एंटरटेनमेंट के मालिक निखिल आडवाणी की दिवाली पार्टी में पहुंची थीं. इसी पार्टी से नुसरत भरूचा का दोस्त को अजीब तरह से गले लगाने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस को उनके दोस्त और फेमस डांस कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिन दिखाई देते हैं. वह अपने दोस्त को देखते ही सीधा उनके गले जा लगती हैं. 

नुसरत (Nushrratt Bharuccha Instagram) सिर्फ गले ही नहीं लगती हैं, बल्कि जोर की झप्पी डाल लेती हैं और एक्साइटमेंट में भूल जाती हैं कि उनपर कैमरों की नजरें हैं. नुसरत का बॉस्को से गले मिलने का तरीका कुछ ऐसा है जिसपर लोगों ने कमेंट्स की बौछार लगा दी है. 

नुसरत के दोस्त की पत्नी का रिएक्शन वायरल 

नुसरत भरूचा पहले दोस्त और डांस कोरियोग्राफर बॉस्को को गले मिलती हैं. इसके बाद उनकी पत्नी को भी गले लगती हैं. लेकिन, नुसरत से गले मिलने के बाद बॉस्को मार्टिन की पत्नी जिस तरह से आंखें घूमा रही हैं और फिर एक टक एक्ट्रेस को निहार रही हैं वह जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. 

ये भी पढ़ें: मुझमें और वैश्या में…बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस ने झेला ‘हलाला’ का दर्द, जीनत अमान के पिता संग हुई थी हमबिस्तर!

नुसरत के गले मिलने का स्टाइल नहीं आया लोगों को पसंद

नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha Troll) की एक्साइटमेंट और गले मिलने के स्टाइल पर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. एक यूजर ने वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा, यहां क्या हो रहा है? तो दूसरे ने लिखा, हग करने का तरीका थोड़ा मनचला है. वहीं, एक अन्य ने लिखा- यह क्या बेहूदगी है तो एक ने कमेंट में कह दिया, शादी तुड़वाएगी. 

ये भी पढ़ें: ‘भाईजान’ ऐसे कैसे चलेगा…अमाल को बचाने में कितनों की लगा दी ‘वाट’, इस कंटेस्टेंट के पीछे पड़ गए हाथ धोकर आप! 

Tags: bollywood actressbollywood newsentertainment newsNushrratt BharucchaNushrratt Bharuccha Movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेक्स पावर ही नहीं, इन बीमारियों में भी काम आता...

October 19, 2025

दिवाली पर पेट हो गया है खराब? यह छोटी चीज...

October 19, 2025

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए ट्राय करें ये 8...

October 19, 2025

हरी मिर्च काटने के बाद हाथ में जलन? ये घरेलू...

October 19, 2025

दीवाली पर बनाएं ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से...

October 19, 2025

नहीं पड़ेगी बाजार से खरीदने की जरूरत, अब घर की...

October 19, 2025
शादी तुड़वाएगी…एक्ट्रेस ने शादीशुदा शख्स को डाली ऐसी ‘झप्पी’, लोगों ने लगा दी कमेंट्स की झड़ी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शादी तुड़वाएगी…एक्ट्रेस ने शादीशुदा शख्स को डाली ऐसी ‘झप्पी’, लोगों ने लगा दी कमेंट्स की झड़ी
शादी तुड़वाएगी…एक्ट्रेस ने शादीशुदा शख्स को डाली ऐसी ‘झप्पी’, लोगों ने लगा दी कमेंट्स की झड़ी
शादी तुड़वाएगी…एक्ट्रेस ने शादीशुदा शख्स को डाली ऐसी ‘झप्पी’, लोगों ने लगा दी कमेंट्स की झड़ी
शादी तुड़वाएगी…एक्ट्रेस ने शादीशुदा शख्स को डाली ऐसी ‘झप्पी’, लोगों ने लगा दी कमेंट्स की झड़ी