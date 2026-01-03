Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कृति की बहन नुपूर की हुई सगाई, स्टेबिन ने कितने लाख रुपए की अंगूठी के साथ किया प्रपोज? यहां जानें- एक-एक डिटेल

Nupur Stebin Engagement: कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन की सगाई हो गई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर खुद इसकी जानकारी दी है. उनकी सगाई से ज्यादा उनकी अंगूठी की चर्चा हो रही है. ऐसे में आइए जानतें है कि अंगूठी की कीमत कितनी है और डायमंड की कैटेगरी क्या है?

By: Sohail Rahman | Published: January 3, 2026 9:44:36 PM IST

Nupur Sanon Diamond Ring Price: कृति सेनन (Kriti Sanon) की बहन नूपुर सेनन (Nupur Sanon Engagement) की सगाई हो गई है. आज यानी शनिवार (03 जनवरी, 2026) को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नूपुर ने एक बड़ी हीरे की अंगूठी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जब उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन (Nupur Sanon Boyfriend Stebin Ben) ने घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज़ किया. पहली तस्वीर में स्टेबिन नूपुर को प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बैकग्राउंड में ऐसे प्लेकार्ड दिख रहे हैं जिन पर लिखा है, ‘क्या तुम मुझसे शादी करोगी?’

इसके अलावा, दूसरी तस्वीर में नूपुर अपनी बड़ी हीरे की अंगूठी दिखा रही हैं.एक और तस्वीर में कृति नूपुर और स्टेबिन दोनों को गले लगाते हुए दिखीं. कैप्शन में नूपुर ने लिखा कि शायद से भरी दुनिया में मुझे सबसे आसान ‘हां’ मिल गया जो मुझे कभी कहना पड़ा.

इस डायमंड रिंग की कीमत कितनी है? (How much does this diamond ring cost?)

गोल और प्रिंसेस-कट डायमंड रिंग (Diamond Ring) से भरी दुनिया में जिन्हें होने वाले दूल्हे अपनी होने वाली दुल्हनों के लिए चुनते हैं, स्टेबिन बेन ने मार्कीज-कट सगाई की अंगूठी चुनी. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बीच का हीरा 0.8 कैरेट का था, जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह 4 कैरेट का था. मार्कीज-कट सगाई की अंगूठियों का अपना एक इतिहास है, क्योंकि ये शाही अंदाज देती हैं, क्योंकि ये यूरोपीय शाही समय में लोकप्रिय थीं, जब इस तरह के सेंटर-कट आकार का कुछ मतलब होता था, इसलिए नूपुर का ऐसी अंगूठी चुनना उनकी सुंदरता के प्रति प्यार के बारे में बहुत कुछ कहता है.

बीच के हीरे के दोनों तरफ दो क्लास डायमंड लगे थे, जिन्होंने अपनी कारीगरी से सबका ध्यान खींचा, और ऐसा लगता है कि यह अंगूठी जरूर प्राकृतिक ची़जों से प्रेरित होकर बनाई गई थी. हालांकि यह कन्फर्म नहीं है, लेकिन मिसमालिनी के अनुसार, अगर बीच के हीरे का वजन 4 कैरेट है, तो अंगूठी की कीमत (Diamond Ring Price) लगभग 8,32,000 रुपये हो सकती है.

स्टेबिन और नुपुर ने कब शुरू की थी डेटिंग? (When did Stebin and Nupur start dating?)

कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, स्टेबिन बेन और नुपुर सैनन (Stebin Ben Nupur Sanon) ने 2023 में डेटिंग शुरू की थी. हालांकि कपल की प्यारी तस्वीरें अक्सर सुर्खियों में रहती थीं, लेकिन उन्होंने कभी यह कन्फर्म नहीं किया कि वे रिलेशनशिप में हैं. 3 जनवरी, 2026 को स्टेबिन और नुपुर ने सगाई करके यह कन्फर्म कर दिया कि वे रिलेशनशिप में हैं. स्टेबिन घुटनों पर बैठे और अपनी लेडीलव को शादी के लिए प्रपोज़ किया. नुपुर ने फ्लोरल-प्रिंटेड ड्रेस पहनी थी, जबकि स्टेबिन ब्लू-टोन्ड सूट में हैंडसम लग रहे थे. सगाई के समय कपल बहुत खुश दिख रहा था.

