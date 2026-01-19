DDLJ: शाहरुख खान नहीं इस एक्टर को मिलने वाला था DDLJ में राज मल्होत्रा का रोल, कर दिया था मना!

DDLJ: क्या आपने ‘पलट… पलट… पलट!’ ये फेमस सीन देखा है, जहां काजोल शाहरुख खान की ओर देखते हुए मुस्कुराती है? और पीछे से एक फेमस गाने की आवाज सुनाई देती है. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने शाहरुख खान को रोमांस का बादशाह बना दिया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में राज मल्होत्रा का रोल शाहरुख को मिलने से पहले किसी और को ऑफर किया गया था?

आज हम शाहरुख खान को ही राज मल्होत्रा के रूप में देखना आम बात समझते हैं, लेकिन शुरुआत में ये रोल सैफ अली खान को ऑफर किया गया था. बताया जाता है कि फिल्म के निर्माता वाईआरएफ ने पहले सोचा कि सैफ इस रोल के लिए परफेक्ट होंगे. आदित्य चोपड़ा ने उन्हें सीधे फिल्म के लिए संपर्क किया, लेकिन तारीखों और उपलब्धता की वजह से सैफ को ये मौका मना करना पड़ा. इसके बाद शाहरुख खान को राज के रोल के लिए चुना गया.

क्या टॉम क्रूज भी बन सकते थे राज?

शायद ये सुनकर आप हैरान हो जाएं,हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज को भी राज मल्होत्रा के लिए विचार किया गया था. बताया जाता है कि आदित्य चोपड़ा फिल्म में एक इंडो-अमेरिकन ट्विस्ट देना चाहते थे. लेकिन फिल्म निर्माता और आदित्य के पिता, दिवंगत यश चोपड़ा, ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया. इसके बाद कहानी को फिर से रिवाइज करना पड़ा.

सैफ ने जिन फिल्मों को किया रिजेक्ट

सैफ अली खान का अपना एक फैनबेस है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों को रिजेक्ट किया जो बाद में बड़े हिट साबित हुईं. जैसा कि आप जानते हैं, DDLJ उनमें से एक थी. इसके अलावा, उन्होंने निम्नलिखित फिल्मों के रोल भी मना कर दिए: 2 States, Jugalbandi, कुछ-कुछ होता है में सलमान खान का रोल और साथ ही रेस-3.

DDLJ के इस पीछे की कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी एक छोटी सी डेट या ऑप्शन ही बॉलीवुड के इतिहास को बदल सकती है. अगर सैफ ने हां कर दिया होता, तो शायद आज हम शाहरुख को राज के रूप में नहीं देखते.

