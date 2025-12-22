नीता अंबानी नहीं, भारत की इस अरबपति महिला के पास है 126 करोड़ की गुलाबी हीरे की अंगूठी, फ्रांस की रानी से है नाता

Natasha Poonawalla Viral Ring: भारत में जब महंगे हीरों और कीमती गहनों की बात होती है, तो अक्सर कुछ ही नाम सामने आते हैं. लेकिन एक भारतीय अरबपति महिला ऐसी भी हैं, जिनके पास मौजूद एक खास हीरे की चर्चा बहुत कम हुई है. ये नाम है नताशा पूनावाला का. हाल ही में उनके एक बड़े गुलाबी हीरे की जानकारी सामने आई, जिसका इतिहास यूरोप के शाही परिवार से जुड़ा हुआ है.

गुलाबी हीरे की खास अंगूठी

15 दिसंबर को ज्वेलरी विशेषज्ञ और फैशन कंटेंट क्रिएटर ध्रुमित मेरुलिया ने सोशल मीडिया पर नताशा पूनावाला की एक खास अंगूठी के बारे में बताया. ये अंगूठी साधारण नहीं है, बल्कि इसमें लगा गुलाबी हीरा कभी फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट का था.

इस अंगूठी को “मैरी-थेरेज पिंक डायमंड रिंग” कहा जाता है. इसके बीच में 10.38 कैरेट का गुलाबी और बैंगनी रंग का हीरा लगा है, जिसे खास शेप में काटा गया है. इसके चारों ओर छोटे गोल हीरे जड़े हैं और इसकी पट्टी काले रंग की प्लेटिनम से बनी है, जिसमें कुल 17 हीरे लगे हैं.

हीरे का ऐतिहासिक सफर

इस हीरे का इतिहास 18वीं सदी के मध्य का माना जाता है. ये हीरा पहले फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट के पास था. बाद में उन्होंने इसे अपनी बेटी मैरी-थेरेज को दिया. कई सालों तक ये हीरा फ्रांसीसी शाही परिवार के पास ही रहा. साल 1996 में इसे पहली बार बेच दिया गया.

इसके बाद मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर जोएल आर्थर रोसेन्थल (जिन्हें JAR के नाम से जाना जाता है) से इस हीरे के लिए नई अंगूठी तैयार करवाई गई. जून 2025 में न्यूयॉर्क में हुई एक नीलामी में ये अंगूठी करीब 140 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी, जो भारतीय रुपये में लगभग 126 करोड़ के आसपास है. ये कीमत अनुमान से कहीं ज्यादा थी.

फैशन और सार्वजनिक जीवन

नताशा पूनावाला अक्सर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में नजर आती हैं. बड़े फैशन आयोजनों में उनके पहनावे पर खूब ध्यान दिया जाता है. उनके कपड़े और गहने अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके पास मौजूद ऐतिहासिक धरोहरें, जैसे ये गुलाबी हीरा, उन्हें और भी खास बनाती हैं.

कौन हैं नताशा पूनावाला

नताशा पूनावाला का जन्म पुणे में हुआ. उन्होंने अपनी पढ़ाई पुणे विश्वविद्यालय से की और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री हासिल की. वे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक हैं और विलू पूनावाला फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं.

ये फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ-सफाई जैसे क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों की मदद करता है. नताशा पूनावाला समाजसेवा के साथ-साथ अपने अलग फैशन अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं.

संपत्ति और रहन-सहन

नताशा पूनावाला की अनुमानित संपत्ति ₹660 करोड़ बताई गई है, ये जानकारी 2023 में Financial Express की एक रिपोर्ट में दी गई थी. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग आंकड़े भी सामने आए हैं. वो और अदर पूनावाला मुंबई में स्थित ₹750 करोड़ की लिंकलन हाउस में रहते हैं, जो 1933 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट क्लॉड बैटली द्वारा डिजाइन की गई एक हेरिटेज हवेली है.

पूनावाला को अक्सर प्रतिष्ठित इवेंट्स जैसे मेट गाला में रेड कारपेट पर देखा जाता है, जहां उनका फैशन हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और फैशन प्रेमियों से प्रशंसा पाते हैं. 2025 मेट गाला के लिए उनके आउटफिट को डिजाइन करते समय फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने उन्हें “द इंडियन एम्प्रेस ऑफ स्टाइल” (भारतीय फैशन सम्राज्ञी) का खिताब दिया.

