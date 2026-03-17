Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > नोरा फतेही के गाने पर सख्त एक्शन, यूट्यूब से हटाया गया ‘सरके चुनर तेरी’ का हिंदी वर्जन; अश्लीलता का लगा आरोप

नोरा फतेही के गाने पर सख्त एक्शन, यूट्यूब से हटाया गया ‘सरके चुनर तेरी’ का हिंदी वर्जन; अश्लीलता का लगा आरोप

Sarke Chunar Teri Sarke Song controversy: नोरा फतेही का हाल ही में रिलीज हुआ आइटम सॉन्ग 'सरक चुनर तेरी'के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गाने के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: March 17, 2026 4:08:19 PM IST

नोरा फतेही का हाल ही में रिलीज हुआ आइटम सॉन्ग 'सरक चुनर तेरी'के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है.
नोरा फतेही का हाल ही में रिलीज हुआ आइटम सॉन्ग 'सरक चुनर तेरी'के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है.


Sarke Chunar Teri Sarke Song controversy: एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही के गाने ‘सरके चुनर तेरी…’ ने इन दिनों इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है. नोरा फतेही के इस आइटम सॉन्ग को लोग खूब ट्रोल कर रहे हैं. संजय दत्त की पैन इंडिया फिल्म केडी- द डेविल के गाने ने इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा दिया है. सोशल मीडिया पर तमाम विरोध और आलोचनाओं के बाद मेकर्स ने इसके हिंदी वर्जन को यूट्यूब से हटा दिया है.

You Might Be Interested In

यूट्यूब से हटाया गया गाना 

लेकिन ये गाना दूसरी भाषाओं में अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है. इसका तमिल, तेलुगू, कन्नड और मलयालम वर्जन बिना किसी बदलाव के यूट्यूब पर देखा जा सकता है. गाने के खिलाफ लिया गया यह आधा अधूरा सा एक्ट्रेस लोगों के समझ में नहीं आ रहा है. वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने गाने के अश्लील और फूहड़ कंटेंट को देख नोटिस जारी कर दिया है.

NHRC ने लिया सख्त एक्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट ने सॉन्ग ‘सरकर तेरी चुनर’ के खिलाफ दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है. उन्होंने गाने से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है. आरोप था कि ये गाना सेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है. इसके भद्दे लिरिक्स समाज की गलत छवि पेश करता है. गाने को तुरंत सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की अपील की गई थी. इस गाने के लिरिसिस्ट रकीब आलम, डायरेक्टर प्रेम, कंपोजर अर्जुन जान्या और सिंगर मंगली के खिलाफ भी सख्त एक्शन की मांग की गई है. 

You Might Be Interested In

बैन क्यों नहीं लगता? ‘सरके चुनर तेरी’ गाने पर भड़के यूजर्स; नोरा फतेही को जमकर सुनाई खरी-खोटी

नोरा ने इंस्टा अकाउंट से भी हटाया गाना 

यूट्यूब से इस गाने के हिंदी वर्जन को हटा लिया है. 16 मार्च तक ये गाना यूट्यूब पर नजर आ रहा था, लेकिन अब ऑफिशियल गाने को सर्च करने पर गाना नजर नहीं आ रहा है. ‘कंटेंट उपलब्ध नहीं है’ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. इस पूरे विवाद पर अभी तर नोरा फतेही, फिल्म मेकर्स और संजय दत्त ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है. लेकिन नोरा ने अपने इंस्टा से इस गाने के वीडियो को हटा लिया है. 

Salman Khan Film Name Changed: बदल गया सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का नाम, खुद पोस्ट कर किया खुलासा

You Might Be Interested In
Tags: Nora Fatehisanjay duttsarke chunar teri sarke
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन से हैं वो देश जहां सूरज ढलने में लेता...

March 17, 2026

इस ईद एथनिक आउटफिट में लगाना है चार-चांद? ट्राई करें...

March 16, 2026

गर्मियों का सुपर हाइड्रेटिंग है ये फल, शरीर में नहीं...

March 16, 2026

राउलाने उत्सव पर फिदा हुई GenZ, देखें पहाड़ी परंपरा का...

March 16, 2026

एल्युमिनियम के बर्तन में खाने के क्या है नुकसान?

March 16, 2026

गर्मियों में लहसुन खाना फायदेमंद या नुकसानदेह? जानें सच

March 15, 2026
नोरा फतेही के गाने पर सख्त एक्शन, यूट्यूब से हटाया गया ‘सरके चुनर तेरी’ का हिंदी वर्जन; अश्लीलता का लगा आरोप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नोरा फतेही के गाने पर सख्त एक्शन, यूट्यूब से हटाया गया ‘सरके चुनर तेरी’ का हिंदी वर्जन; अश्लीलता का लगा आरोप
नोरा फतेही के गाने पर सख्त एक्शन, यूट्यूब से हटाया गया ‘सरके चुनर तेरी’ का हिंदी वर्जन; अश्लीलता का लगा आरोप
नोरा फतेही के गाने पर सख्त एक्शन, यूट्यूब से हटाया गया ‘सरके चुनर तेरी’ का हिंदी वर्जन; अश्लीलता का लगा आरोप
नोरा फतेही के गाने पर सख्त एक्शन, यूट्यूब से हटाया गया ‘सरके चुनर तेरी’ का हिंदी वर्जन; अश्लीलता का लगा आरोप