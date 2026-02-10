Nora Fatehi: भारत समेत दुनिया के कलाकारों के लिए मिसाल! नोरा फतेही का Bad Bunny को सलाम

Nora Fatehi: रैपर-सिंगर बैड बनी की सुपर बाउल हाफटाइम परफॉर्मेंस पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन आए हैं, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे “बहुत खराब” कहा है. इस बात को काटते हुए, एक्टर-डांसर नोरा फतेही ग्लोबल स्टार के सपोर्ट में आगे आई हैं, और अलग-अलग कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए उनकी तारीफ की है. उन्होंने बताया कि परफॉर्मेंस इतनी इमोशनल थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए.

बैड बनी की परफॉर्मेंस पर नोरा फतेही

सोमवार को, नोरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने रविवार रात सुपर बाउल हाफटाइम में बैड बनी की परफॉर्मेंस के बारे में अपने विचार शेयर किए. उन्होंने वीडियो को एक कैप्शन के साथ पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, “सुपर बाउल.. बैड बनी और मेरा नज़रिया. #सुपरबाउल #बैडबनी.” वीडियो में नोरा ने कहा, “तो मैंने अभी-अभी बैड बनी का सुपर बाउल परफॉर्मेंस देखा है और मुझे कई वजहों से आप लोगों से इसके बारे में बात करने के लिए यहां आना पड़ा. यह खासकर साउथ एशियन कम्युनिटी और नॉर्थ अफ्रीकन कम्युनिटी के लिए है क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों कम्युनिटी एक-दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं और एक जैसी हैं और एक आर्टिस्ट के तौर पर ये दोनों कम्युनिटी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैं देखती हूं कि हमारे बहुत से साउथ एशियन, यहां तक ​​कि हमारे नॉर्थ अफ्रीकन आर्टिस्ट भी ग्लोबल लेवल पर दिखने और अपने कल्चर और अपनी भाषा के ज़रिए पहचाने जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं.”

क्या बोलीं नोरा फतेही?

“और मुझे यकीन है कि बैड बनी की तरह, बहुत से लोग उनसे कहेंगे कि, ओह, आप जानते हैं, अगर आप अपनी भाषा में गाते हैं या अगर आप अपनी संस्कृति को दिखाते हैं या आप उसका बहुत ज़्यादा जश्न मनाते हैं, तो यह ग्लोबल ऑडियंस, इंटरनेशनल ऑडियंस, खासकर वेस्ट के लिए रिलेटेबल नहीं होगा. सुपर बाउल परफॉर्मेंस के साथ, पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज गया, सिर्फ़ उनकी कम्युनिटी को नहीं, सिर्फ़ लैटिन अमेरिकन कम्युनिटी को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को कि आप कहीं से भी हों, आप कोई भी हों, अगर आपको खुद पर विश्वास है, अगर आप खुद को ट्रैक करते हैं, अगर आप खुद के प्रति सच्चे रहते हैं, अगर आप ऑथेंटिक हैं, तो आसमान ही लिमिट है,”

