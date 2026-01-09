Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > इन कपड़ों में झलक रहा नोरा का पूरा जिस्म, तस्वीरें देख कहेंगे- आय हाय हुस्न की मलिका

इन कपड़ों में झलक रहा नोरा का पूरा जिस्म, तस्वीरें देख कहेंगे- आय हाय हुस्न की मलिका

Nora Fatehi Looks: नोरा फतेही सिर्फ अपने डांस के लिए ही नहीं बल्कि अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए भी जानी जाती है. म्यूजिक वीडियो हों, स्टेज परफॉर्मेंस हो या रेड कार्पेट, उनका हर लुक लोगों का ध्यान खींच लेता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 9, 2026 11:50:39 AM IST

nora fatehi
nora fatehi


Nora Fatehi Looks: नोरा फतेही सिर्फ अपने डांस के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अलग और बेबाक फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. म्यूजिक वीडियो हों, स्टेज परफॉर्मेंस हो या रेड कार्पेट, उनका हर लुक लोगों का ध्यान खींच लेता है. नोरा उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जो फैशन को नियमों में नहीं बांधतीं, बल्कि उसे अपने अंदाज में जीती हैं.

नीचे नोरा फतेही के कुछ ऐसे फैशन लुक्स के बारे में बताया गया है, जो अलग होने के साथ-साथ स्टाइल की नई सोच दिखाते हैं.

चेरी रेड रंग में अलग अंदाज

लाल रंग हमेशा से चर्चा में रहा है, लेकिन नोरा जब इसे पहनती हैं तो उसमें नया निखार आ जाता है. चेरी रेड रंग की ये आउटफिट लेदर टच और खास डिजाइन की वजह से बहुत अलग लगी. सिंपल स्कर्ट-कोऑर्ड सेट को उन्होंने अपने अंदाज में स्टाइल किया और बिना झिझक अपने लुक को कैरी किया. ये लुक बोल्ड होने के साथ-साथ क्लासी भी था.

स्टेज पर ग्लैमरस लुक

परफॉर्मेंस के दौरान नोरा का फैशन भी उतना ही खास होता है जितना उनका डांस. ब्लैक ड्रेस में स्लिट और गोल्डन हॉल्टर-नेक ब्लाउज के साथ उन्होंने स्टेज पर जबरदस्त ग्लैम दिखाया. ऊंची हील्स के साथ डांस करना आसान नहीं होता, लेकिन नोरा ने इसे भी सहज बना दिया. ये लुक दिखाता है कि स्टाइल और कॉन्फिडेंस साथ-साथ चलते हैं.

रेड आउटफिट में शालीनता और स्टाइल

नोरा का मानना है कि फैशन सिर्फ स्किन शो नहीं होता. इस लाल रंग के आउटफिट में ट्राउजर की डिटेलिंग, टॉप का कट और ऊपर से ट्रेंच कोट सब कुछ संतुलित था. ग्लव्स और सादे रंगों ने लुक को और दमदार बनाया. ये साबित करता है कि पूरी तरह ढका लुक भी बेहद आकर्षक हो सकता है.

डिजाइनर पहनावे में खास पहचान

कई लोग सोचते हैं कि नोरा सिर्फ वेस्टर्न फैशन में ही जंचती हैं, लेकिन डिजाइनर इंडियन आउटफिट्स में भी वो कमाल की लगती हैं. मनीष मल्होत्रा के इस लुक में मिरर वर्क, पेपलम डिजाइन और ऑफ-शोल्डर ब्लाउज. के साथ लंबी स्कर्ट बहुत संतुलित लगी. बिना ज्यादा गहनों के भी ये लुक बेहद प्रभावशाली रहा.

साड़ी में भी उतना ही आत्मविश्वास

नोरा फतेही साड़ी को भी उतनी ही खूबसूरती से कैरी करती हैं. फाल्गुनी शेन पीकॉक की इस साड़ी में उन्होंने दिखा दिया कि सही स्टाइलिंग से पारंपरिक पहनावा भी बेहद मॉडर्न लग सकता है. यहां भी ध्यान आउटफिट की खूबसूरती पर था, न कि सिर्फ बोल्डनेस पर.

डेनिम और लेदर का अनोखा मेल

डेनिम और लेदर का कॉम्बिनेशन आसान नहीं होता, लेकिन नोरा ने इसे भी बखूबी निभाया. वर्क वाली डेनिम के साथ लेदर क्रॉप टॉप, हल्के एक्सेसरीज और खुले कर्ली बाल सब कुछ एक-दूसरे के साथ मेल खाता दिखा.

नोरा फतेही का फैशन इस बात का उदाहरण है कि स्टाइल किसी नियम का मोहताज नहीं होता. वो हर आउटफिट में अपनी समझ, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व जोड़ देती हैं. शायद यही वजह है कि उनके लुक्स सिर्फ दिखते नहीं, बल्कि याद भी रह जाते हैं.

Tags: bollywood celebritiesFashionNora FatehiNora Fatehi Photo
