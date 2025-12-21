Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Nora Fatehi Car Accident : खतरनाक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुईं नोरा फतेही, सिर पर आई गहरी चोट; नशे में धुत…

Nora Fatehi Car Accident : खतरनाक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुईं नोरा फतेही, सिर पर आई गहरी चोट; नशे में धुत…

Nora Fatehi Road Accident: बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई हैं. यह हादसा उनके साथ कॉन्सर्ट जाते वक्त हुआ. जहां एक शख्स ने उनकी कार को बीच रोड पर जबरदस्त टक्कर मार दी.

By: Preeti Rajput | Published: December 21, 2025 7:23:42 AM IST

Nora Fatehi Car Accident : खतरनाक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुईं नोरा फतेही, सिर पर आई गहरी चोट; नशे में धुत…


You Might Be Interested In

Nora Fatehi Road Accident: बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोरा मुंबई के सनबर्न फेस्टिवल में जा रही थी. इसी कॉन्सर्ट में जाते वक्त बीच रास्ते में एक नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार तो एक जोरदार टक्कर मारी. जिससे एक्ट्रेस काफी घायल हो गई. इस खबर को सुन उनके फैंस परेशानी और चिंता में डूब गए हैं. 

कैसे हुआ सड़क हादसा?

एक्ट्रेस फ्रेंच म्यूजिक प्रोड्यूसर और डीजे डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने जा रही थी. इसी सनबर्न फेस्टिवल में शामिल होने के लिए नोरा अपने घर से निकली थी. लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वह सड़क हादसे का शिकार हो गई. हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार, नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी. इस हादसे में नोरा को काफी चोट भी लग गई. उनकी टीम ने एक्ट्रेस को जल्दी से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल एक्ट्रेस की हालत ठीक है. 

You Might Be Interested In

कैसी है नोरा फतेही की हाल

हिंदुस्तान टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टर्स ने नोरा का सीटी स्कैन किया है. ताकी हैमरेजिक या इंटरनल ब्लीडिंग का पता लग सके. इसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि एक्सीडेंट में नोरा को सिर में हल्की चोट लगी है और उन्हें फिलहाल कुछ दिन आराम करना चाहिए. डॉक्टरों द्वारा रेस्ट एडवाइस के बावजूद एक्ट्रेस ने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पूरा करने के लिए कहा. एक्सीडेंट के बाद भी अब नोरा नोरा फतेही सनबर्न 2025 इवेंट में परफॉर्म करेंगी. बता दें कि डेविड गुएटा और अमरीकन सिंगर सियारा के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है. 

You Might Be Interested In
Tags: bollywood newsentertainment newsNora FatehiNora Fatehi Car Accident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025
Nora Fatehi Car Accident : खतरनाक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुईं नोरा फतेही, सिर पर आई गहरी चोट; नशे में धुत…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nora Fatehi Car Accident : खतरनाक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुईं नोरा फतेही, सिर पर आई गहरी चोट; नशे में धुत…
Nora Fatehi Car Accident : खतरनाक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुईं नोरा फतेही, सिर पर आई गहरी चोट; नशे में धुत…
Nora Fatehi Car Accident : खतरनाक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुईं नोरा फतेही, सिर पर आई गहरी चोट; नशे में धुत…
Nora Fatehi Car Accident : खतरनाक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुईं नोरा फतेही, सिर पर आई गहरी चोट; नशे में धुत…