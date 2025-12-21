Nora Fatehi Car Accident : खतरनाक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुईं नोरा फतेही, सिर पर आई गहरी चोट; नशे में धुत…

Nora Fatehi Road Accident: बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोरा मुंबई के सनबर्न फेस्टिवल में जा रही थी. इसी कॉन्सर्ट में जाते वक्त बीच रास्ते में एक नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार तो एक जोरदार टक्कर मारी. जिससे एक्ट्रेस काफी घायल हो गई. इस खबर को सुन उनके फैंस परेशानी और चिंता में डूब गए हैं.

कैसे हुआ सड़क हादसा ?

एक्ट्रेस फ्रेंच म्यूजिक प्रोड्यूसर और डीजे डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने जा रही थी. इसी सनबर्न फेस्टिवल में शामिल होने के लिए नोरा अपने घर से निकली थी. लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वह सड़क हादसे का शिकार हो गई. हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार, नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी. इस हादसे में नोरा को काफी चोट भी लग गई. उनकी टीम ने एक्ट्रेस को जल्दी से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल एक्ट्रेस की हालत ठीक है.

कैसी है नोरा फतेही की हाल

हिंदुस्तान टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टर्स ने नोरा का सीटी स्कैन किया है. ताकी हैमरेजिक या इंटरनल ब्लीडिंग का पता लग सके. इसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि एक्सीडेंट में नोरा को सिर में हल्की चोट लगी है और उन्हें फिलहाल कुछ दिन आराम करना चाहिए. डॉक्टरों द्वारा रेस्ट एडवाइस के बावजूद एक्ट्रेस ने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पूरा करने के लिए कहा. एक्सीडेंट के बाद भी अब नोरा नोरा फतेही सनबर्न 2025 इवेंट में परफॉर्म करेंगी. बता दें कि डेविड गुएटा और अमरीकन सिंगर सियारा के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है.