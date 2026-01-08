Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Nick Jonas Viral Video: प्रियंका चोपड़ा और सुनील ग्रोवर के गाने पर झूमे निक जोनस, वायरल हुआ वीडियो

Nick Jonas Viral Video: प्रियंका चोपड़ा और सुनील ग्रोवर के गाने पर झूमे निक जोनस, वायरल हुआ वीडियो

Nick Jonas: निक जोनस अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा और सुनील ग्रोवर के गाने पर झूमते नजर आए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फैंस ने उनके प्यार और मस्ती भरे पल की तारीफ की.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 8, 2026 11:44:50 AM IST

Nick Jonas: हॉलीवुड सिंगर निक जोनस को बॉलीवुड गाने पसंद हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है. वो पहले भी कई बार भारतीय गानों पर झूमते नजर आ चुके हैं. अब एक बार फिर निक एक नए भारतीय गाने के चलते चर्चा में हैं.

इस बार जिस गाने पर निक थिरकते दिखे, वो उनकी पत्नी प्रियंका चोपड़ा और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने गाया है. ये गाना ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के नए सीजन के पहले एपिसोड में दिखाया गया था. गाने के बोल हल्के-फुल्के और मजेदार हैं, जो लोगों को जल्दी पसंद आ गए.

छुट्टियों के वीडियो में दिखी मस्ती

निक जोनस ने मंगलवार को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो छुट्टियों के दौरान इस गाने पर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में वो गाने की लाइन बेबी, डांस स्लोली स्लोली पर झूमते दिखते हैं. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, ‘मेरा दिमाग हर पांच सेकंड में,’ जो लोगों को काफी पसंद आया.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. फैंस ने निक और प्रियंका के रिश्ते की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं. वहीं किसी ने मजाक में कहा कि ऐसा ही सपोर्ट हर किसी को अपने पार्टनर से मिलना चाहिए.

गाने की बढ़ती लोकप्रियता

प्रियंका चोपड़ा और सुनील ग्रोवर का ये गाना अब सिर्फ शो तक सीमित नहीं रहा. लोग इसे सोशल मीडिया पर बार-बार सुन और शेयर कर रहे हैं. कुछ लोगों ने तो इसे नए साल का पसंदीदा गाना भी बता दिया है.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अक्सर खुले तौर पर एक-दूसरे के लिए प्यार और सम्मान जताते रहते हैं. ये वीडियो भी उसी रिश्ते की एक झलक दिखाता है, जहां दोनों एक-दूसरे की खुशी में साथ नजर आते हैं.

