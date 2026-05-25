New Ott Releases This Weekend: मई के आखिरी हफ्ते में लगेगा मनोरंजन का तड़का, OTT पर रिलीज होंगी ये 8 धांसू फिल्में

New Ott Releases This Weekend: मई के आखिरी हफ्ते में OTT प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का लगने वाला है. इस वीक Netflix, Amazon Prime Video, JioHotstar और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर कई नई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हो रही हैं. क्राइम, ड्रामा, स्पोर्ट्स और बायोपिक जैसी अलग-अलग जॉनर की ये कहानियां लोगों को खूब एंटरटेन करेंगी.

Untold UK: Vinnie Jones (Netflix)

ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज ब्रिटिश फुटबॉल की हकीकतों को सामने लाती है. इसमें फेमस फुटबॉलर और बाद में हॉलीवुड एक्टर बने Vinnie Jones की जिंदगी के अनसुने पहलुओं को दिखाया गया है. ड्रेसिंग रूम की कहानियों से लेकर उनके करियर के उतार-चढ़ाव तक, ये फिल्म एक रॉ और रियल एक्सपीरियंस देती है.

कास्ट: Vinnie Jones और फुटबॉल जगत की कई हस्तियां

रिलीज डेट: 26 मई

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

A Good Girl’s Guide to Murder – Season 2 (Netflix)

पहले सीजन की सफलता के बाद Pip Fitz-Amobi एक बार फिर नए केस के साथ लौट रही है. इस बार कहानी एक गायब हुए म्यूजिशियन Jamie Reynolds के इर्द-गिर्द घूमती है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, रहस्य और भी गहरे होते जाते हैं.

कास्ट: एम्मा मायर्स, ज़ैन इकबाल, हेनरी एश्टन और अन्य

रिलीज डेट: 27 मई

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

Spider-Noir (Amazon Prime Video)

1930 के दशक के न्यूयॉर्क की डार्क दुनिया में सेट ये सीरीज एक थके-हारे प्राइवेट डिटेक्टिव की कहानी है, जो अपने अतीत और युद्ध के सदमे से जूझ रहा है. ये शो क्लासिक फिल्म नोयर स्टाइल को एक नया ट्विस्ट देता है.

कास्ट: निकोलस केज, ब्रेंडन ग्लीसन और अन्य

रिलीज डेट: 27 मई

प्लेटफॉर्म: Amazon Prime Video

Brothers and Sisters (JioHotstar)

ये तमिल फैमिली ड्रामा एक पारंपरिक परिवार की कहानी दिखाता है, जहां चार भाई-बहनों के अलग-अलग व्यक्तित्व और सोच टकराते हैं. फिर भी पारिवारिक रिश्तों की डोर उन्हें जोड़कर रखती है.

कास्ट: बोस वेंकट, गायत्री शास्त्री और अन्य

रिलीज डेट: 27 मई

प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार

The Four Seasons – Season 2 (Netflix)

ये कॉमेडी-ड्रामा सीरीज दोस्तों के एक ऐसे ग्रुप की कहानी है जो हर मौसम में साथ छुट्टियां मनाने की परंपरा निभाते हैं. इस सीजन में जीवन के नए बदलाव और एक भावनात्मक नुकसान कहानी को और गहराई देते हैं.

कास्ट: टीना फे, स्टीव कैरेल और अन्य

रिलीज डेट: 28 मई

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

Emi Martínez: The Kid Who Stops Time (Netflix)

ये स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री अर्जेंटीना के फेमस गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज की प्रेरणादायक यात्रा को दिखाती है. साधारण शुरुआत से लेकर वर्ल्ड कप हीरो बनने तक का उनका सफर बेहद दिलचस्प तरीके से पेश किया गया है.

कास्ट: एमिलियानो मार्टिनेज, लियोनेल मेसी और अन्य

रिलीज डेट: 28 मई

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

Cousins and Kalyanams (JioHotstar)

ये मलयालम वेब सीरीज 26 सालों की कहानी को 7 शादियों के जरिए दिखाती है. इसमें कजिन्स के बीच दोस्ती, प्यार और रिश्तों की जटिलताएं बेहद मजेदार अंदाज में दिखाई गई हैं.

भाषाएं: मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी

रिलीज डेट: 29 मई

प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार

The Theory of Everything (Netflix)

ये फिल्म फेमस वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के जीवन पर आधारित है. उनकी बीमारी, संघर्ष और उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों को भावनात्मक और प्रेरणादायक तरीके से दिखाया गया है.

कास्ट: एडी रेडमायने, फेलिसिटी जोन्स और अन्य

रिलीज डेट: 30 मई

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स