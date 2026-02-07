Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कौन थे नेपाल के दिग्गज एक्टर सुनील थापा? 68 की उम्र में हुआ निधन, ‘द फैमिली मैन 3’ में निभाया था अहम रोल

Sunil Thapa passes away: नेपाल के जाने-माने फिल्म एक्टर सुनील थापा की 7 फरवरी 2026 को काठमांडू में अचानक मौत हो गई है. वे 68 साल के थे, उन्हें आखिरी बार 'द फैमिली मैन' सीरीज में देखा गया था. थापा नेपाली सिनेमा के जाने-माने एक्टर थे और उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 7, 2026 7:25:39 PM IST

Sunil Thapa passes away: नेपाल के जाने-माने फिल्म एक्टर सुनील थापा की 7 फरवरी 2026 को काठमांडू में अचानक मौत हो गई है. वे 68 साल के थे, उन्हें आखिरी बार ‘द फैमिली मैन’ सीरीज में देखा गया था. थापा नेपाली सिनेमा के जाने-माने एक्टर थे और उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था. उन्हें हाल ही में राज और डीके की क्राइम ड्रामा ‘द फैमिली मैन 3’ में देखा गया था. उनकी मौत की खबर सुर्खियों में है, और उनके फैंस उनकी अचानक मौत का कारण जानने के लिए उत्सुक है.

कई रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनील थापा की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है. थापाथली के नॉर्विक हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट राजेंद्र बहादुर सिंह के मुताबिक, थापा को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया था. सुबह 7:44 बजे ECG किया गया, जिससे उनकी मौत कन्फर्म हो गई थी. डॉक्टरों को मौत का कारण हार्ट अटैक लग रहा है. पोस्ट से बात करते हुए उन्होंने कहा, “जब उन्हें लाया गया तो वे बेहोश थे. तुरंत ECG किया गया, जिससे उनकी मौत कन्फर्म हो गई.”

सुनील थापा का करियर

फिल्मों में आने से पहले सुनील थापा ने 1970 के दशक में मुंबई में एक मॉडल के तौर पर अपना करियर शुरू किया और कई कपड़ों के ब्रांड के लिए काम किया था. इसके अलावा उन्होंने बॉम्बे क्लब के लिए फुटबॉल भी खेला था. एक मॉडल और एक्टर होने के अलावा थापा ने एक फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया और 1974 में भूटान के राज्याभिषेक को कवर किया था.

300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया

सुनील थापा ने 300 से ज़्यादा नेपाली फिल्मों में कई रोल किए और फिल्म ‘चिनो’ में ‘राते कैला’ के अपने रोल के लिए उन्हें क्रिटिक्स की तारीफ मिली है. इस रोल ने उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर विलेन में से एक बना दिया है. वह नेपाली सिनेमा में अपने विलेन वाले रोल के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई अवॉर्ड जीते, जिसमें दो बार मोशन पिक्चर्स अवॉर्ड नेपाल भी शामिल है.

सुनील थापा की बॉलीवुड एंट्री

सुनील थापा ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत कमल हासन और रति अग्निहोत्री की फिल्म “एक दूजे के लिए” से की थी. उन्हें “मैरी कॉम” में अपने रोल के लिए पहचान मिली थी. जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था. वह हाल ही में Amazon Prime सीरीज “द फैमिली मैन” के सीजन 3 में दिखे थे. थापा ने नागालैंड के एक जाने-माने लोकल लीडर और MCA चीफ डेविड खुज़ौ का रोल किया था. थापा ने एवरेस्ट फिल्म एकेडमी के प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया है.

सुनील थापा की पत्नी और बच्चे

सुनील थापा की पर्सनल लाइफ में खबर है कि उनकी शादी रजनी लिंबू से हुई है, जो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रही है. उन्होंने न सिर्फ उन्हें इंस्पायर और सपोर्ट किया है. बल्कि उन पर प्यार और देखभाल भी बरसाई है. उनके दो बच्चे हैं, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है. यह भी बताया गया है कि उनके परिवार के कई सदस्य मुंबई में रहते है. थापा काठमांडू में एक अपार्टमेंट में रह रहे थे.

