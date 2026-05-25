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Neha Marda Latest Photos: मोनोकिनी में कहर ढा रहीं नेहा मर्दा, पूल वेकेशन की तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाया तहलका!

Neha Marda Latest Photos: टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा ने बेटी के साथ पूल वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं। ग्लैमरस लुक और मां-बेटी की क्यूट बॉन्डिंग फैंस को खूब पसंद आ रही है, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रह

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 25, 2026 2:11:40 PM IST

Neha Marda Latest Photos: मोनोकिनी में कहर ढा रहीं नेहा मर्दा, पूल वेकेशन की तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाया तहलका!


Neha Marda Latest Photos: टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस नेहा मर्दा लंबे समय से छोटे पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपनी बेटी के साथ पूल में क्वालिटी टाइम बिताती नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

नेहा मर्दा ने अपनी बेटी के साथ पूल में एंजॉय करते हुए कई प्यारी फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों में मां और बेटी की बॉन्डिंग साफ नजर आती है. दोनों एक-दूसरे के साथ हंसते, खेलते और पोज देते हुए बेहद खुश दिखाई दे रही हैं.

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मां ने बेटी को किया किस

एक तस्वीर में नेहा मर्दा अपनी बेटी को प्यार से किस करती हुई दिखाई दे रही हैं. ये खास पल फैंस को बेहद पसंद आ रहा है और लोग कमेंट्स में जमकर प्यार बरसा रहे हैं. मां-बेटी का ये इमोशनल और क्यूट मोमेंट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

लेटेस्ट फोटोज में नेहा मर्दा का ग्लैमरस अंदाज भी देखने को मिला. वो ब्लैक एंड व्हाइट मोनोकिनी में पूल किनारे स्टाइलिश पोज देती नजर आईं. इसके अलावा कुछ तस्वीरों में वो ब्लू मिनी ड्रेस में भी दिखाई दीं, जिसमें उनका लुक और भी आकर्षक लग रहा था.

बेटी भी दिखी क्यूट  

नेहा मर्दा की बेटी भी इन तस्वीरों में काफी क्यूट लग रही हैं. वो अपनी मां के साथ मैचिंग आउटफिट में नजर आईं और दोनों ने मिलकर कई प्यारे पोज दिए. मां-बेटी की ये केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है.

बता दें कि नेहा मर्दा ने बिजनेसमैन आयुष्मान अग्रवाल से शादी की थी. दोनों की शादी 10 फरवरी 2012 को कोलकाता में हुई थी. शादी के बाद भी नेहा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करती नजर आती हैं.

टीवी करियर में नेहा मर्दा की पहचान

नेहा मर्दा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में शो ‘साथ रहे’ से की थी. हालांकि, उन्हें असली पहचान ‘बालिका वधू’ में गहना के किरदार से मिली, जिसने उन्हें घर-घर में मशहूर बना दिया. इसके बाद वो ‘डोली अरमानों की’ (उर्मी) और ‘क्यूं रिश्तों में कट्टी बट्टी’ जैसे कई लोकप्रिय शोज में नजर आईं. नेहा मर्दा की ये लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं. फैंस उनके ग्लैमरस लुक और मां-बेटी की बॉन्डिंग दोनों को खूब सराह रहे हैं.

Tags: neha mardaNeha Marda bikini looksNeha Marda Latest Photos
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