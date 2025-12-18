Neha Kakkar ने की अश्लीलता की सारी हदें पार, ‘कैंडी शॉप’ को लेकर नेटिजन्स के निशाने पर सिंगर; बोले- ‘किस दिशा में जा रही’

Neha Kakkar New Songs: बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ का गाना ‘कैंडी शॉप’ इन दिनों खूब चर्चाओं में चल रहा है. नया गाना आते ही विवादों में घिर चुका है. सोशल मीडिया यूजर्स इस गाने की कोरियोग्राफी पर सवाल खड़े कर रहे हैं. लोगों को गाने के अश्लील स्टेप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूज़र्स गाने के “वल्गर” लिरिक्स, “अजीब” कोरियोग्राफी और कोरियन पॉप स्टाइल को कॉपी करने की नाकाम कोशिश के लिए सिंगर को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं.
मूवी रिव्यू ने नेहा कक्कड़ की आलोचना की
मूवी रिव्यू ने अपने X अकाउंट पर लिखा, “जब आप इररेलेवेंट होने लगते हैं, तो आप जबरदस्ती के हुक, अजीब लिरिक्स और शॉक-वैल्यू परफॉर्मेंस का सहारा लेते हैं. स्टाइलिंग और वाइब K-pop एस्थेटिक्स की एक खराब कोशिश लगती है. कागज़ पर क्यूट और बोल्ड, लेकिन शर्मनाक और वल्गर तरीके से किया गया.”
मालिनी अवस्थी ने गाने को वल्गर बताया
मालिनी अवस्थी ने X पर लिखा, “सोनी टीवी @SonyTV को जवाब देना चाहिए कि नेहा कक्कड़ को इतने सालों तक #IndianIdol में जज क्यों बनाया गया!! आप अपने चैनल पर यंग मासूम टैलेंट को दिखा रहे हैं, और किसी भी रियलिटी शो के जज उनके लिए रोल मॉडल होने चाहिए!! नेहा कक्कड़ और उनका बेहद शर्मनाक वल्गर एक्ट निंदनीय है!”
फैंस ने सिंगर को ट्रोल किया
फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया, एक ने लिखा, “कला के नाम पर ऐसी गंदगी परोसी जा रही है. नेहा कक्कड़ एक बहुत सम्मानित नाम थीं, लेकिन अब वह प्रासंगिक बने रहने के लिए वल्गैरिटी को बढ़ावा दे रही हैं.” दूसरे ने लिखा, “इसकी उम्मीद नहीं थी. बहुत वल्गर. एक लड़की जो धार्मिक सभाओं में परफॉर्म करती थी, अब चुड़ैल बन गई है.”
एक और यूज़र ने लिखा, “जब आपकी बेटी में सुषमा स्वराज जी, निर्मला सीतारमण जी, अवनी चतुर्वेदी, मिताली राज, साइना नेहवाल, हिमा दास, उषा किरण, और उनके जैसी कई और बनने की क्षमता हो… तो उसे नेहा कक्कड़ जैसा बनने के लिए ‘इजाज़त’, ‘प्रेरित’, ‘प्रोत्साहित’, ‘मांग’ या ‘समर्थन’ न करें.”