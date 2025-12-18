Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Neha Kakkar Song: कैंडी शॉप गाने को सुन लोग ढिंचैक पूजा से नेहा कक्कड़ की कर रहे तुलना, आखिर क्यों?

Neha Kakkar Song: कैंडी शॉप गाने को सुन लोग ढिंचैक पूजा से नेहा कक्कड़ की कर रहे तुलना, आखिर क्यों?

Neha Kakkar New Song: नेहा कक्कड़ का नया गाना ‘कैंडी शॉप’ रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर आलोचना का शिकार हुआ. लिरिक्स, डांस और के-पॉप स्टाइल पर सवाल उठे, हालांकि कुछ लोगों ने उनके प्रयोग की सराहना भी की.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: December 18, 2025 9:54:21 AM IST

neha kakkar
neha kakkar


Neha Kakkar Candy Shop Song: सिंगर नेहा कक्कड़ का नया गाना कैंडी शॉप हाल ही में रिलीज हुआ. ये गाना उनके भाई टोनी कक्कड़ के साथ बनाया गया है और इसे 15 दिसंबर को जारी किया गया. गाना आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया, लेकिन वजह तारीफ से ज्यादा आलोचना रही.

You Might Be Interested In

गाना सामने आने के बाद कई यूजर्स ने इसके बोल और डांस को लेकर नाराजगी जताई. कुछ लोगों का कहना है कि गाने के शब्द उन्हें ठीक नहीं लगे और डांस स्टेप्स भी उन्हें असहज लगे. कई पोस्ट में ये भी कहा गया कि गाना जरूरत से ज्यादा बनावटी लग रहा है. साथ ही लोग नेहा कक्कड़ को ढिंचैक पूजा से कंपेयर कर रहे हैं. ऐसा इसलिए कर रहे क्योंकि कुछ समय पहले ढिंचैक पूजा भी ऐसा ही अजीब गाना लेकर आई थी.

के-पॉप स्टाइल पर सवाल

कई लोगों ने गाने में दिखाए गए के-पॉप से मिलते-जुलते अंदाज पर भी सवाल उठाए. उनका मानना है कि ये स्टाइल ठीक से निभाई नहीं गई. कुछ लोगों ने लिखा कि किसी और संस्कृति की नकल करने के बजाय अपनी पहचान बनाए रखना बेहतर होता.

नेहा कक्कड़ के कपड़ों और पूरे लुक को लेकर भी बातें हुईं. कई यूजर्स को लगा कि उनका लुक जरूरत से ज्यादा दिखावटी है. कुछ लोगों ने कहा कि स्टाइल और गाने के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया, जिससे वीडियो प्रभावी नहीं बन सका.

मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

हालांकि आलोचना ज्यादा रही, लेकिन सभी की राय एक जैसी नहीं थी. कुछ लोगों ने ये भी माना कि नेहा कक्कड़ नए प्रयोग करने से पीछे नहीं हटतीं और यह उनकी हिम्मत दिखाता है. उनके समर्थकों का कहना है कि हर कलाकार को नए तरीके आजमाने का मौका मिलना चाहिए.

अब तक कोई जवाब नहीं

इस पूरे मामले पर नेहा कक्कड़ की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. इसके बावजूद गाना ऑनलाइन चर्चा में बना हुआ है. कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो कई लोग अब भी इससे प्रभावित नहीं हैं.

 

Tags: Lollipop Candy Shop songNeha Kakkar controversyNeha Kakkar new songTony Kakkar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
Neha Kakkar Song: कैंडी शॉप गाने को सुन लोग ढिंचैक पूजा से नेहा कक्कड़ की कर रहे तुलना, आखिर क्यों?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Neha Kakkar Song: कैंडी शॉप गाने को सुन लोग ढिंचैक पूजा से नेहा कक्कड़ की कर रहे तुलना, आखिर क्यों?
Neha Kakkar Song: कैंडी शॉप गाने को सुन लोग ढिंचैक पूजा से नेहा कक्कड़ की कर रहे तुलना, आखिर क्यों?
Neha Kakkar Song: कैंडी शॉप गाने को सुन लोग ढिंचैक पूजा से नेहा कक्कड़ की कर रहे तुलना, आखिर क्यों?
Neha Kakkar Song: कैंडी शॉप गाने को सुन लोग ढिंचैक पूजा से नेहा कक्कड़ की कर रहे तुलना, आखिर क्यों?