Neha Kakkar Song: कैंडी शॉप गाने को सुन लोग ढिंचैक पूजा से नेहा कक्कड़ की कर रहे तुलना, आखिर क्यों?

Neha Kakkar Candy Shop Song: सिंगर नेहा कक्कड़ का नया गाना कैंडी शॉप हाल ही में रिलीज हुआ. ये गाना उनके भाई टोनी कक्कड़ के साथ बनाया गया है और इसे 15 दिसंबर को जारी किया गया. गाना आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया, लेकिन वजह तारीफ से ज्यादा आलोचना रही.

गाना सामने आने के बाद कई यूजर्स ने इसके बोल और डांस को लेकर नाराजगी जताई. कुछ लोगों का कहना है कि गाने के शब्द उन्हें ठीक नहीं लगे और डांस स्टेप्स भी उन्हें असहज लगे. कई पोस्ट में ये भी कहा गया कि गाना जरूरत से ज्यादा बनावटी लग रहा है. साथ ही लोग नेहा कक्कड़ को ढिंचैक पूजा से कंपेयर कर रहे हैं. ऐसा इसलिए कर रहे क्योंकि कुछ समय पहले ढिंचैक पूजा भी ऐसा ही अजीब गाना लेकर आई थी.

के-पॉप स्टाइल पर सवाल

कई लोगों ने गाने में दिखाए गए के-पॉप से मिलते-जुलते अंदाज पर भी सवाल उठाए. उनका मानना है कि ये स्टाइल ठीक से निभाई नहीं गई. कुछ लोगों ने लिखा कि किसी और संस्कृति की नकल करने के बजाय अपनी पहचान बनाए रखना बेहतर होता.

Batli Neha Kakkar trying hard to stay relevant by doing this bhang bharosa, she thinks she’s cute korean queen 😭 Please someone put the damn lollipop in her mouth & shut her up. pic.twitter.com/jC0hFnksRy — 2beegha🍁 (@2beeghaa) December 16, 2025

नेहा कक्कड़ के कपड़ों और पूरे लुक को लेकर भी बातें हुईं. कई यूजर्स को लगा कि उनका लुक जरूरत से ज्यादा दिखावटी है. कुछ लोगों ने कहा कि स्टाइल और गाने के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया, जिससे वीडियो प्रभावी नहीं बन सका.

मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

हालांकि आलोचना ज्यादा रही, लेकिन सभी की राय एक जैसी नहीं थी. कुछ लोगों ने ये भी माना कि नेहा कक्कड़ नए प्रयोग करने से पीछे नहीं हटतीं और यह उनकी हिम्मत दिखाता है. उनके समर्थकों का कहना है कि हर कलाकार को नए तरीके आजमाने का मौका मिलना चाहिए.

अब तक कोई जवाब नहीं

इस पूरे मामले पर नेहा कक्कड़ की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. इसके बावजूद गाना ऑनलाइन चर्चा में बना हुआ है. कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो कई लोग अब भी इससे प्रभावित नहीं हैं.