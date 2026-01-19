Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या बॉलीवुड से रिटायर हो रही हैं नेहा कक्कड़? सिंगर की एक पोस्ट से बॉलीवुड में मची सनसनी

By: JP Yadav | Published: January 19, 2026 4:20:25 PM IST

Neha Kakkar: क्या बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ किन्हीं वजहों से परेशान हैं? क्या वह अब नहीं गाएंगी? क्या अब वह लाइव शो भी नहीं करेंगी? ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर यूजर पूछ रहे हैं. नेहा ने ब्रेक का अनाउंसमेंट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी से ब्रेक रही हैं. रोचक यह है कि उन्होंने कहा है कि ब्रेक में रिश्ते भी शामिल हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता कि वह वापस आएंगी या नहीं? इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैन्स भी घबरा गए हैं और एक-दूसरे से सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या वास्तव में सिंगर नेहा कक्कड़ ऐसा करने जा रही हैं.  

बॉलीवुड की टॉप सिंगर में शामिल नेहा कक्कड़ गानों के अलावा भी कई अन्य वजहों से चर्चा में रहती हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर वह सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. अपने गाने कैंडी शॉप को लेकर ज़बरदस्त ट्रोलिंग झेलने के कुछ हफ़्ते बाद सिंगर नेहा कक्कड़ ने अनाउंस किया है कि वह कुछ समय के लिए लाइमलाइट से दूर हो रही हैं. सिंगर ने कहा कि अब ज़िम्मेदारियों, रिश्तों और काम ब्रेक ले रही हैं. उन्होंने लिखा है कि पक्का नहीं पता कि कि वह वापस आएंगीं या नहीं?

नेहा कक्कड़ का रहस्यमयी पोस्ट

नेहा कक्कड़ की हालिया पोस्ट में उन्होंने इस मौजूदा लाइफस्टाइल को गुडबॉय कहने की तरफ इशारा किया है. पोस्ट में  उन्होंने अपनी ग्लैमर वर्ल्ड के हर पहलू से नाता तोड़ने की तरफ इशारा किया. उन्होंने लिखा है कि पक्का नहीं पता कि वह वापस आएंगीं या नहीं. नेहा ने अपने इस फैसले की कोई ऑफिशियली वजह नहीं बताई है, लेकिन कई लोग उनके लेटेस्ट सिंगल, कैंडी शॉप को मिले बुरे रिस्पॉन्स की तरफ इशारा कर रहे हैं. 

लोग ना करें परेशान 

नेहा ने पैपराज़ी और फ़ैन्स से गुजारिश की है कि इस मुद्दे पर उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करें. उन्होंने लिखा है कि उम्मीद है कि आप मेरी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे और मुझे इस दुनिया में आज़ादी से जीने देंगे. नेहा ने यह भी लिखा है कि रिक्वेस्ट करती हैं कि यह सबसे कम है जो आप सब मुझे मेरी शांति के लिए दे सकते हैं. 

सिंगल कैंडी शॉप को लेकर हुई थी नेहा की आलोचना

हैरत की बात यह है कि स्टोरीज़ कुछ ही देर में उनके हैंडल से डिलीट कर दी गईं.  नेहा और उनके भाई टोनी कक्कड़ के सिंगल कैंडी शॉप को लेकर हुई भारी आलोचना के कुछ महीने सिंगर ने यह घोषणा की है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने गाने की आलोचना करने के लिए अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया. इसके ‘सस्ते’ और ‘अश्लील’ डांस मूव्स की भी आलोचना की गई. इसके साथ ही दोनों पर K-पॉप कलाकारों की नकल करने की नाकाम कोशिश करने का आरोप लगाया. 

सिंगर रोहनप्रीत सिंह से हुई नेहा की शादी 

बता दें कि वर्ष 2025 में नेहा उस समय सुर्खियों में आईं जब मेलबर्न कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर उनके रोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वह कथित तौर पर इवेंट में तीन घंटे लेट पहुंचीं थीं, जिससे कुछ ऑडियंस मेंबर्स ने उन्हें बू किया. उन्होंने ऑर्गनाइज़र्स पर इवेंट में हुई घटनाओं को मनगढ़ंत बनाने का आरोप लगाया. नेहा की शादी सिंगर रोहनप्रीत सिंह 2020 में हुई.

