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वह बेहद हिंसक और सनकी इंसान था… उसने मुझे सिगरेट से जला दिया था…नीति टेलर ने सुनाई दर्दनाक कहानी

Neeti Taylor Abuse Story: टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर ने अपने जीवन के एक दर्दनाक अध्याय का खुलासा करते हुए बताया कि वह कभी एक हिंसक और टॉक्सिक रिश्ते में थीं. उन्होंने दावा किया कि उनके एक्स-बॉयफ्रेंड ने उन्हें सिगरेट से जलाया और थप्पड़ भी मारा था. एक्ट्रेस ने बताया कि उसी घटना के बाद उन्होंने हमेशा के लिए उस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया.

By: Ranjana Sharma | Published: July 6, 2026 8:07:40 AM IST

नीति टेलर ने सुनाई रिलेशनशिप की दर्दनाक कहानी
नीति टेलर ने सुनाई रिलेशनशिप की दर्दनाक कहानी


Neeti Taylor Abuse Story: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस और ‘कैसी ये यारियां’ फेम नीति टेलर ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया है. एक्ट्रेस ने पहली बार अपने अतीत के एक हिंसक और टॉक्सिक रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है. प्राइम वीडियो के नए रियलिटी शो ‘अलायंस’ में बातचीत के दौरान नीति ने बताया कि उनका एक एक्स-बॉयफ्रेंड बेहद हिंसक स्वभाव का था. उसने न सिर्फ उन्हें सिगरेट से जलाया, बल्कि थप्पड़ भी मारा था. इस घटना के बाद उन्होंने बिना देर किए उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया.

निशान ने याद दिलाई दर्दनाक घटना

शो में मिनी माथुर, रूही दोसानी और देल्बर आर्या के साथ बातचीत के दौरान नीति टेलर ने अपनी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर मौजूद एक पुराने निशान का जिक्र किया. उस दर्दनाक घटना को याद करते हुए उन्होंने बताया कि यह निशान उनके पुराने रिश्ते की कड़वी याद है. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके एक्स-बॉयफ्रेंड ने एक बार उन्हें सिगरेट से जला दिया था.

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वह बेहद हिंसक और सनकी इंसान था’

नीति ने बताया कि उनका पूर्व प्रेमी बेहद हिंसक और साइकोटिक स्वभाव का व्यक्ति था. एक्ट्रेस के मुताबिक, “मेरे एक्स-बॉयफ्रेंड ने एक बार मुझे सिगरेट से जला दिया था. वह बहुत हिंसक और सनकी किस्म का इंसान था. एक रात उसका जन्मदिन था और वह पूरी तरह अपना आपा खो बैठा था. हालात इतने खराब हो गए कि उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया.

ऐसे खत्म कर दिया रिश्ता

नीति टेलर ने बताया कि उस एक घटना ने उन्हें रिश्ते की सच्चाई समझा दी. bउन्होंने कहा कि जैसे ही उनके एक्स-बॉयफ्रेंड ने उन पर हाथ उठाया, उन्होंने उसी पल रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया. एक्ट्रेस ने बताया, “मैंने उससे कहा- अलविदा, फिर मिलेंगे, और वहां से निकल गई. उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अपने अतीत को याद करते हुए नीति ने स्वीकार किया कि उस समय वह काफी कम उम्र की थीं और रिश्तों को लेकर ज्यादा समझ नहीं रखती थीं. उन्होंने कहा, मैं बहुत छोटी और नासमझ थी. जब आप मैच्योर नहीं होते तो लोगों के असली स्वभाव और व्यवहार को समझना आसान नहीं होता. वह वाकई एक सनकी इंसान था, लेकिन जब उसने सारी सीमाएं पार कर दीं तो मैंने खुद को उस रिश्ते से अलग कर लिया.

शादी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर भी बोलीं नीति

शो के दौरान नीति टेलर ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर फैल रही चर्चाओं पर भी पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी. गौरतलब है कि नीति ने अगस्त 2019 में परीक्षित बावा से सगाई की थी और 13 अगस्त 2020 को दोनों शादी के बंधन में बंधे थे. वर्ष 2024 में दोनों के रिश्ते में दरार और अलगाव की खबरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थीं. हालांकि उस समय नीति ने इस विषय पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी.

मेरी खामोशी ही मेरा जवाब थी

अपनी चुप्पी की वजह बताते हुए नीति टेलर ने कहा कि हर अफवाह का जवाब देना जरूरी नहीं होता. उन्होंने कहा, “जब आप किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो कई बार वही सबसे बड़ा जवाब होता है. अगर आपकी जिंदगी में वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर बार-बार सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती. नीति टेलर टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने साल 2009 में महज 15 वर्ष की उम्र में सीरियल ‘प्यार का बंधन’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. हालांकि उन्हें असली पहचान यूथ बेस्ड शो ‘कैसी ये यारियां’ से मिली, जिसमें उन्होंने ‘नंदिनी मूर्ति’ का किरदार निभाया था. इस किरदार ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया.

कई हिट शोज का रह चुकी हैं हिस्सा

‘कैसी ये यारियां’ के बाद नीति टेलर ने ‘गुलाम’, ‘इश्कबाज’ और ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ जैसे चर्चित टीवी धारावाहिकों में काम किया. वह लोकप्रिय डांस रियलिटी शो ‘झलक दिखला जा 10’ में भी कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ चुकी हैं. इन दिनों वह प्राइम वीडियो के नए रियलिटी कॉम्पिटिशन शो ‘अलायंस’ का हिस्सा हैं, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई अनसुनी बातें साझा की हैं. नीति टेलर की यह कहानी सिर्फ एक दर्दनाक रिश्ते का खुलासा नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो किसी टॉक्सिक या हिंसक रिश्ते में फंसे हुए हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि जब सम्मान और सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना ही सबसे बेहतर फैसला होता है.

Tags: neeti taylor abuse story
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