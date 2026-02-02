Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > शादी के बाद भी था गोविंदा का अफेयर? खुद नीलम कोठारी ने सालों बाद किया खुलासा; बोलीं ‘हम उन दिनों डरते थे’

Neelam Kothari On Govinda: नीलम कोठारी ने गोविंदा संग अफेयर की खबरों पर आखिरकार सालों बाद रिएक्शन दिया है. दरअसल, गोविंदा का नाम शादीशुदा होने के बाद भी उनसे जुड़ा था.

By: Preeti Rajput | Published: February 2, 2026 9:31:36 AM IST

शादीशुदा होने के बाद भी गोविंदा का नाम नीलम कोठारी (Neelam Kothari) जैसी पॉपूलर एक्ट्रेस के साथ जु़ड़ चुका है.
शादीशुदा होने के बाद भी गोविंदा का नाम नीलम कोठारी (Neelam Kothari) जैसी पॉपूलर एक्ट्रेस के साथ जु़ड़ चुका है.


Neelam Kothari On Dating Rumours With Govinda: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा (Govinda) ने बॉलीवुड में काफी नाम और शोहरत कमाई है. वह काफी समय बड़े पर्दे से दूर हैं. हालांकि, कई कारणों की वजह से अक्सर उनकी चर्चा होती रहती है. अपनी एक्टिंग, कॉमडी और डांस के साथ एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं. शादीशुदा होने के बाद भी उनका नाम नीलम कोठारी (Neelam Kothari) जैसी पॉपूलर एक्ट्रेस के साथ जु़ड़ चुका है. 

शादी के बाद भी थे अफेयर?

गोविंदा ने साल 1986 में बॉलीवुड में बतौर एक्टर अपनी शुरुआत की थी. इसके एक साल बाद उन्होंने सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) से शादी कर ली थी. 90 के दशक में गोविंदा बॉलीवुड के एक पॉपूलर स्टार बन गए थे. इस दौरान उनके अपनी को एक्ट्रेस के साथ अफेयर के चर्चे खूब हुआ करते थे. उसी समय गोविंदा की नीलम संग नजदीकियां भी खूब चर्चा में रहीं. लगीं अब गोविंदा से अफेयर की खबरों पर नीलम ने चुप्पी तोड़ ली है. उन्होंने अफेयर की खबरों को खारिज कर दिया है. 

नीलम कोठारी ने क्या बोला?

जब होस्ट ने नीलम से समीर सोनी से शादी करने से पहले गोविंदा के साथ उनके कथित अफेयर के बारे में पूछा, तो एक्ट्रेस हैरान रह गईं और उन्होंने खुलकर जवाब दिया. उन्होंने कहा, “ओ तेरी, यह किसने कहा? गोविंदा जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मगर यह जो सवाल है, यह सच नहीं है.” उन्होंने आगे साफ किया, “वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं और हमने कई हिट फिल्में की हैं. लेकिन, यह सच नहीं है. सॉरी, सॉरी, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है. हमारे बीच कुछ भी नहीं है. सच कहूं तो हम उन दिनों प्रेस से डरते थे. क्योंकि उनके पास कलम होती थी.” 

क्या बोले थे गोविंदा? 

गोविंदा ने बताया कि उनके बार-बार साथ काम करने से उनके बीच एक करीबी रिश्ता बन गया, जो आखिरकार उनकी तरफ से प्यार में बदल गया. गोविंदा ने कहा था, “हमने साथ में इतनी सारी फिल्में कीं. हम अक्सर मिलते थे और जितना मैं उसे जानता गया, उतना ही मैं उसे पसंद करने लगा. वह उस तरह की औरत थी जिस पर कोई भी आदमी अपना दिल हार बैठता. मैंने भी अपना दिल हार दिया.” उन्होंने आगे दावा किया कि नीलम के प्रति उनका आकर्षण इतना गहरा था कि उस समय इसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर पड़ा. उन्होंने कहा कि “मैंने सुनीता से मुझे छोड़ने के लिए कहा. मैंने उससे अपनी सगाई तोड़ दी. और अगर सुनीता ने पांच दिन बाद मुझे फोन करके फिर से मुझे नहीं मनाया होता, तो शायद मैंने नीलम से शादी कर ली होती. मैं उससे शादी करना चाहता था. और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है.” 

