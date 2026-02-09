Naseeruddin Shah: एयरपोर्ट पर नसीरुद्दीन शाह के साथ बदतमीजी! भड़क उठे फैंस, जानें पूरा मामला

Naseeruddin Shah: दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने दावा किया कि उन्हें बिना किसी वजह या माफी के, आखिरी मिनट में मुंबई यूनिवर्सिटी के एक इवेंट से हटा दिया गया. जब यह मामला सामने आया, तो एक्टर को अपनी पत्नी रत्ना पाठक शाह के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां एक पत्रकार ने उनसे बार-बार इस बारे में सवाल पूछे. यह क्लिप अब सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां यूज़र्स ने कहा कि जब उन्होंने साफ-साफ कह दिया था कि वह जवाब नहीं देना चाहते, तो एयरपोर्ट पर उन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी.

एयरपोर्ट पर क्या हुआ?

एयरपोर्ट पर, पत्रकार ने नसीरुद्दीन से यूनिवर्सिटी से हटाए जाने के बारे में सवाल किया, और उन्होंने जवाब दिया, “मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, इसलिए कृपया मुझे परेशान न करें.” फिर भी, सवाल जारी रहे और एक्टर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, “आप किस तरह के लोग हैं? क्या आप देख नहीं सकते कि मैं अभी-अभी यात्रा से आया हूं और मैंने आपसे विनम्रता से कहा है कि मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता. आप क्यों ज़िद कर रहे हैं, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं?”

सोशल मीडिया पर बवाल

कई यूज़र्स ने इस घटना पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया और कहा कि जब दिग्गज एक्टर ने साफ-साफ कह दिया था कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, तो उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए था. एक कमेंट में लिखा था, “मुझे नसीरुद्दीन शाह से कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के मुंह में माइक घुसाते हैं तो उसे आपको दूर धकेलने का हक है. बिल्कुल बेशर्म.” एक और ने कहा, “यह देखकर खुशी हुई कि ज़्यादातर कमेंट्स और संदेश इस घटिया व्यवहार से सही मायनों में हैरान हैं.” एक कमेंट में लिखा था, “आपने नसीरुद्दीन शाह का सामना किया? क्या आपमें मुंबई यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स का सामना करने और उनसे यह पूछने की हिम्मत है कि उन्होंने नसीरुद्दीन शाह से इनविटेशन वापस क्यों लिया?” “यह सामना नहीं है, यह सरासर उत्पीड़न है,”

