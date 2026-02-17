Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > शूटिंग में लगी आग, खुद कूदकर बचाई जान…जानें ‘मदर इंडिया’ के सेट से कैसे शुरू हुई नरगिस-सुनील दत्त की लव स्टोरी

शूटिंग में लगी आग, खुद कूदकर बचाई जान…जानें 'मदर इंडिया' के सेट से कैसे शुरू हुई नरगिस-सुनील दत्त की लव स्टोरी

Film Mother India Fire Incident: फ़िल्म की शूटिंग गुजरात के सूरत शहर में हो रही थी, तो आग लगने के एक सीन की शूटिंग के दौरान एक हादसा हो गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 17, 2026 6:47:31 PM IST

Nargis Sunil Dutt Love Story: फिल्मी जगत की सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारें में जब भी बात होती है, उनमें 1957 में महबूब खान के डायरेक्शन में आई  फ़िल्म मदर इंडिया का जिक्र जरूर होता है. इस फिल्म में खूबसूरत एक्ट्रेस नरगिस थीं, जिसने उस समय बॉक्स ऑफ़िस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. उस ज़माने में बनी कुछ फ़ेमिनिस्ट फ़िल्मों में से एक मानी जाने वाली इस सोशल-ड्रामा ने हमें एक माँ की दिल दहला देने वाली कहानी और एक पेट्रियार्कल समाज में उसके संघर्षों से रूबरू कराया.

इस फ़िल्म को नरगिस और सुनी दत्त की दमदार एक्टिंग और इसके दिल को छू लेने वाले गानों के लिए तारीफ़ मिली. मदर इंडिया बॉलीवुड की सबसे बड़ी लव स्टोरीज़ में से एक का सबूत भी थी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है.

यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि नरगिस और सुनील दत्त का प्यार मदर इंडिया के सेट से ही शुरू हुआ था. यह तब शुरू हुआ जब सुनील दत्त ने नरगिस को एक खतरनाक आग से बचाया. यहाँ बताया गया है कि क्या हुआ था.

जब शूटिंग के दौरान लगी आग

जब फ़िल्म की शूटिंग गुजरात के सूरत शहर में हो रही थी, तो आग लगने के एक सीन की शूटिंग के दौरान एक हादसा हो गया. एक खेत में घास के ढेर रखे थे, जिसमें आग लगानी थी, और नरगिस को उसमें से भागना था. सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ. जब नरगिस जलते हुए घास के ढेरों के बीच दौड़ने लगीं, तो हवा ने अचानक अपनी दिशा बदल दी, जिससे वह जलती हुई लपटों के अंदर फंस गईं.

नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद गए

सुनील दत्त, जो जल्द ही नरगिस के साथ उसी सीन में दिखने वाले थे, ने यह घटना देखी और अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद के लिए दौड़े. वह भड़की हुई आग में कूद गए, नरगिस को अपनी बाहों में उठाया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. यह घटना लेखक टीएस जॉर्ज की किताब ‘द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस’ में दर्ज है. नरगिस को आग से बचाने की कोशिश में, सुनील दत्त बुरी तरह घायल हो गए. वह बुरी तरह जल गए और नरगिस को भी मामूली चोटें आईं.

नरगिस की डायरी का एक कलेक्शन, जिसे लेखिका किश्वर देसाई की किताब, ‘डार्लिंगजी – द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त’ में एक साथ इकट्ठा किया गया था, उसमें नरगिस ने लिखा था कि सुनील को दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिए गए थे. वह लगातार डॉक्टरों से पूछते रहते थे कि नरगिस की सेहत ठीक है या नहीं.

‘मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन’

नरगिस ने जल्द ही सुनील का ध्यान रखना शुरू कर दिया, जिससे वह धीरे-धीरे उनसे प्यार करने लगीं. एक समय ऐसा भी आया जब नरगिस एक मिनट के लिए भी उनसे दूर नहीं रहना चाहती थीं. उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, “ये मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे.”

 नरगिस और सुनील दत्त की शादी

1958 में, नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली, जिससे राज कपूर के साथ उनका 9 साल का रिश्ता टूट गया, जो उस समय पहले से शादीशुदा थे. हालांकि, उनकी लव स्टोरी ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि 1981 में पैंक्रियाटिक कैंसर से नरगिस की मौत हो गई. वह 52 साल की थीं. 2005 में, सुनील दत्त भी 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक से गुज़र गए. नरगिस और सुनील दत्त के तीन बच्चे हैं – संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त.

