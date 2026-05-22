जिस सिंगर को नदीम ने बताया ‘संगीत का टाइगर’, उसकी आवाज ने बनाया करोड़ों लोगों को दीवाना, कौन है वो?

Nadeem Saifi on Kumar Sanu: 90 के दशक में कुछ ऐसे गायक हुए, जिन्होंने अपनी गायकी को कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करने का काम किया है. आज हम आपको एक ऐसे सिंगर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे मशहूर संगीतकार नदीम सैफी ने टाइगर कहा था. जब उन्होंने पहली बार उस गायक की आवाज सुनी, तो वो कायल हो गए. इसके बाद दोनों की जोड़ी ने मिलकर कई सदाबहार गाने दिए.

कौन है वो गायक?

हम जिस गायक की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि 90 के दशक के किंग कुमार सानू हैं. उन्होंने करीब तीन दशक तक म्यूजिक की दुनिया में राज किया था. सिंगर के पास लगातार 5 बार फिल्मफेयर बेस्ट सिंगर का अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड है. इतना ही नहीं उस दौर में उनके गाए गानों का हिट होना तय था.

कैसे मिला टाइगर नाम?

एक इंटरव्यू में कुमार सानू ने बताया था कि उन्हें गुलशन कुमार ने नदीम-श्रवण से मिलवाया था. इसके आगे उन्होंने बताया, मेरा गाना ‘नज़र के सामने’ सुनने के बाद संगीतकार नदीम सैफी ने मुझे ‘टाइगर’ उपनाम दे दिया. हर गाने के बाद नदीम जी मुझ पर पैसों की बारिश करते थे. फिर वो नोट वहां काम करने वाले कर्मचारियों को दे दिए जाते थे. इसलिए जब भी मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग करता था, कर्मचारी बहुत खुश होते थे (मुस्कुराते हुए). मेरे गाने के बाद लोग तालियां बजाते थे. नदीम-श्रवण के साथ बिताए ये पल मेरे सबसे यादगार पलों में से एक हैं.

नदीम-श्रवण की जोड़ी और कुमार सानू ने कई हिट गाने दिए

संगीतकार जोड़ी नदीम-श्रवण और कुमार शानू ने कई हिट गाने दिए. इस लिस्ट में ‘आशिकी’ जैसी फिल्मों के गाने शामिल है, जिनमें ‘सोचेंगे तुम्हें प्यार’, ‘ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं’ है. ‘पायलिया’, (दीवाना), ‘मेरा दिल भी कितना पागल है’ (‘साजन’) ‘कितना हसीन चेहरा’ (‘दिलवाले’), ‘वो लड़की बहुत याद आती है’ (‘कयामत: सिटी अंडर) जैसे गानों में मधुर गाने दिए हैं.

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