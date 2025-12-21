Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘न तो कारवां की…’, 65 साल पुरानी ‘धुरंधर’ में जमाया असली रंग; सुपरहिट निकला ये सॉन्ग

‘न तो कारवां की…’, 65 साल पुरानी ‘धुरंधर’ में जमाया असली रंग; सुपरहिट निकला ये सॉन्ग

Dhurandhar Song: फिल्म धुरंधर में शामिल 65 साल पुरानी कव्वाली न तो कारवां की तलाश है लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यह कव्वाली साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म बरसात की रात की है. इसे मन्ना डे, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले जैसे महान गायकों ने अपनी आवाज में गाया था.

By: Preeti Rajput | Published: December 21, 2025 10:33:28 AM IST

Dhurandhar Song: धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचा रही है. इस फिल्म के गाने लोगों को काफी पसंदरहे हैं. यह गाने आज लोगों की जुबां परगए हैं. इस दिनों बॉलीवुड में ऐसा दौर चल रहा है, जहां पुराने गाने लौटकर फिल्मों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. धुरंधर का गाना न तो कारवां की तलाश है इन दिनों खूब ट्रेंड हो रहा है. तमाम मार-धाड़ और टशन के बैकग्राउंड में इस गाने को इस्तेमाल किया गया है. यह गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है. 

65 साल पुरानी कव्वाली 

इस फिल्म में हसीन कव्वाली की दो के बाद तीसरी लाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया है. लेकिन यह गाना उसी 65 साल पुराने अंदाज में दर्शकों को एक बार फिर पेश किया गया है. धुन वही है, हालांकि टोन और पिच ऊंचा है, जो रणवीर सिंह के किरदार पर काफी सूट कर रहा है. इस पुराने गाने को नए अंदाज में देखकर कुछ दर्शक खुश भी है और थोड़े दुखी भी. इसे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, एस. डी. बटिश और मोहम्मद रफी ने गाया था. 

1960 में फिल्म आई थी बरसात की रात

1960 में फिल्म बरसात की रात में इस कव्वाली का इस्तेमाल किया गया था. उस समय इसे संगीतकार रोशन ने संगीतबद्ध किया थ. वहीं इस कव्वाली से शाहरुख खान काफी प्रभावित हुए थे. उन्हें यह कव्वाली पूरी तरह से मुंह जुबानी याद है. उस समय यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. 

लोगों ने की गाने की तारीफ 

फिल्म और उसमें इस्तेमाल किए गए गाने की तारीफ हर कोई कर रहा है. लोग इस गाने पर लगातार रील्स बनाकर शेयर कर रहे हैं. दर्शकों को यह गाना एकदम लाजवाब लगा है. इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तूफान जारी है. पहले दिन से यह फिल्म हाउसफुल चल रही है.

