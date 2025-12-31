Upcoming Movies 2026: साल 2026 में ये फिल्में मचाएंगी तहलका, देखें लिस्ट..!

Movies You Can’t Miss in 2026: पिछले कुछ सालों में फिल्मों की भरमार रही, खासकर सीक्वल और फ्रेंचाइजी की. 2024 और 2025 में कई ऐसी फिल्में आईं जिनके लिए लोगों को सिनेमाघर तक जाने की खास वजह नहीं लगी. लेकिन 2026 को लेकर माहौल थोड़ा अलग दिखता है. अब फिल्ममेकर फिर से उन कहानियों की ओर लौटते नजर आ रहे हैं, जिन्हें वे सच में कहना चाहते हैं. दर्शक भी ऐसी फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं जो समय और पैसे दोनों के लायक हों. इस लेख में हम 2026 में आने वाली कुछ बड़ी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों पर नजर डालेंगे.

2026 की बॉलीवुड फिल्में

रामायण (दिवाली 2026)

रामायण को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है. ये फिल्म भगवान राम के वनवास से लेकर उनके राजा बनने तक की यात्रा को दिखाती है. कहानी में धर्म, त्याग, प्रेम और कर्तव्य जैसे भावों पर जोर दिया गया है. राम, सीता और लक्ष्मण के रिश्तों को गहराई से दिखाने की कोशिश की जाएगी. बड़े युद्ध दृश्य और भव्य सेट्स इस फिल्म को खास बनाते हैं.

लव एंड वॉर (जनवरी 2026)

संजय लीला भंसाली के बैनर तले बनी यह फिल्म प्रेम और टकराव की कहानी है. इसमें एक जटिल प्रेम त्रिकोण दिखाया गया है, जहां रिश्तों की परीक्षा बार-बार होती है. भावनात्मक संघर्ष और खूबसूरत दृश्य इस फिल्म की पहचान हो सकते हैं. यह कहानी दिखाती है कि प्यार कभी सुकून देता है और कभी दर्द.

बॉर्डर 2 (गणतंत्र दिवस वीकेंड)

ये फिल्म बॉर्डर की भावना को आगे बढ़ाती है. कहानी देश की रक्षा में लगे सैनिकों के जीवन पर आधारित है. फिल्म में युद्ध के साथ-साथ सैनिकों की दोस्ती, बलिदान और उनके परिवारों की भावनाओं को भी दिखाया जाएगा. ये उन लोगों की कहानी है जो देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं.

अल्फा (अप्रैल 2026)

वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की यह फिल्म एक महिला जासूस को केंद्र में रखती है. कहानी अंतरराष्ट्रीय मिशनों के साथ-साथ उसके निजी संघर्षों पर भी ध्यान देती है. भरोसा, नुकसान और पहचान जैसे सवाल फिल्म के अहम हिस्से हैं. ये एक अलग तरह की जासूसी कहानी हो सकती है.

ओ’रोमियो (रिलीज डेट तय नहीं)

विशाल भारद्वाज की ये फिल्म अपराध, राजनीति और भावनात्मक उलझनों को साथ लेकर चलती है. कहा जा रहा है कि ये शेक्सपियर की एक कहानी से प्रेरित है. इसमें प्रेम, धोखा और हिंसा के बीच की धुंधली रेखा को दिखाया जाएगा. गहरे किरदार और गंभीर माहौल इस फिल्म की पहचान होंगे.

2026 की हॉलीवुड फिल्में

एवेंजर्स: डूम्सडे (दिसंबर 2026)- ये फिल्म मार्वल यूनिवर्स के लिए एक अहम मोड़ मानी जा रही है. कहानी ताकत के गलत इस्तेमाल और टूटते रिश्तों के असर को दिखाती है. इसमें हीरो को सिर्फ दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने फैसलों से भी जूझना होगा.

ड्यून: मैसाया (दिसंबर 2026)- ये फिल्म पॉल अट्रेडीज की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो अब सम्राट बन चुका है. फिल्म ये सवाल उठाती है कि अंधी आस्था और सत्ता कितनी खतरनाक हो सकती है. राजनीति और सत्ता के असर को गहराई से दिखाया गया है.

द ओडिसी (जुलाई 2026)- क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म होमर की प्रसिद्ध कथा पर आधारित है. ये युद्ध के बाद ओडिसियस की घर वापसी की कठिन यात्रा की कहानी है. फिल्म समय, यादों और इंसानी सहनशक्ति पर ध्यान देती है.

क्यों खास है 2026?

2026 इसलिए अलग लगता है क्योंकि यहां सिर्फ बड़ी फिल्मों की बात नहीं है, बल्कि मजबूत कहानियों की भी है. भारतीय सिनेमा धर्म, इतिहास, प्रेम और एक्शन को नए पैमाने पर पेश कर रहा है. वहीं हॉलीवुड कम लेकिन असरदार फिल्मों पर ध्यान दे रहा है.