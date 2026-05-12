Mouni Roy divorce: क्या अलग हो रहे हैं मौनी रॉय और सूरज नांबियार? एक वायरल घटना ने खड़े किए सवाल

Mouni Roy divorce: मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार की शादी को लेकर अफवाहें तब सुर्खियों में आने लगीं, जब फैंस ने उनके सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला और अप्रत्याशित बदलाव देखा. दोनों के अलग होने की अटकलें तब तेज़ हो गईं, जब कई लोगों ने देखा कि उन्होंने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. इससे उनके रिश्ते में खटास की चर्चा और बढ़ गई है. हालांकि, न तो मौनी और न ही सूरज ने अभी तक इन अफवाहों पर कोई बात की है. कई लोग सोच रहे हैं कि मौनी और सूरज ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा. कुछ यूज़र्स ने पोस्ट किया है, “क्या वे अलग हो रहे हैं?”

मौनी रॉय और सूरज नांबियार की शादी कब हुई थी?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने 27 जनवरी को मलयाली और बंगाली रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी. जहां मौनी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रहने वाली हैं, वहीं सूरज दुबई में रहने वाले एक बैंकर और बिजनेसमैन हैं. वह बेंगलुरु के एक जैन परिवार से ताल्लुक रखते हैं.

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मौनी और सूरज की पहली मुलाकात कब हुई थी?

DID L’il Masters Season 5 में मौनी रॉय के पति सूरज नांबियार ने एक वीडियो मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया. वह 2018 में अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में मौनी से मिले थे. जैसा कि उन्होंने बताया, वो मौनी से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे. मौनी की एक दोस्त ने उन्हें मौनी से बातचीत शुरू करने में मदद की, और आखिरकार उन्होंने एक-दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए. धीरे-धीरे, उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और एक दिन, जब मौनी, सूरज और उनके कुछ दोस्त छुट्टियों पर गए, तो सूरज ने मौनी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया. उन्होंने कहा, “उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसे प्रपोज़ करने वाला हूं, लेकिन मैंने बैकग्राउंड में उसका पसंदीदा गाना बजने का इंतज़ाम किया, और डूबते सूरज के खूबसूरत नज़ारे के बीच, मैंने उसे प्रपोज़ किया. हमारी शादी को अब तीन महीने हो चुके हैं, और मुझे कहना पड़ेगा कि उसके साथ रहना बहुत मज़ेदार रहा है.

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