Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce: अफेयर या…, किस वजह से टूटी मौनी राय की शादी? खुद एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce: मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार ने अलग होने का फैसला कर लिया है. दोनों ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी शादी टूटने की जानकारी दी. पिछले कई दिनों से उनके अलग होने की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन दोनों ने इस पर चुप्पी बनाए रखी थी. अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अपनी-अपनी राहें अलग कर रहे हैं. साथ ही दोनों ने सोशल मीडिया पर चल रही धोखा देने जैसी अफवाहों को गलत बताया और कहा कि उनके अलग होने की वजह कुछ और है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने बयान में किया है.

मौनी ने शेयर किया नोट

मौनी ने इस समय में प्राइवेसी की मांग करते हुए एक लंबा नोट लिखा, ‘हम दुख के साथ देख रहे हैं कि मीडिया के कुछ हिस्सों द्वारा हमारी निजी ज़िंदगी में अनावश्यक और दखल देने वाला ध्यान दिया जा रहा है. हम यह बताना चाहेंगे कि हमने अलग होने का फैसला कर लिया है और हम इस मामले को निजी तौर पर और आपसी सहमति से सुलझाने के लिए जरूरी समय ले रहे हैं.’

नोट में आगे लिखा था, “हमारी निजी ज़िंदगी को सनसनीखेज़ बनाने की कोशिशें की गई हैं, जिसके लिए मनगढ़ंत कहानियाँ और सरासर झूठ फैलाए गए हैं, जो हमारे रिश्ते की सच्चाई को नहीं दिखाते. अपनी बदलती निजी प्राथमिकताओं पर गहराई से सोचने के बाद, हमने आपसी सहमति से सम्मान और समझ के साथ अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. इस समय, हम इस दौर को समझदारी से और निजी तौर पर संभालने पर ध्यान दे रहे हैं.’

उन्होंने आखिर में कहा, ‘हम आने वाले समय में अपनी दोस्ती को संजोकर रखने की पूरी कोशिश करेंगे. हम आपकी समझ, हमारी प्राइवेसी के प्रति आपके सम्मान और इस मुश्किल समय में हमें दिए गए आपके लगातार समर्थन की तहे दिल से सराहना करते हैं.’

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मौनी और सूरज की शादी

मौनी रॉय ने 27 जनवरी, 2022 को गोवा में सूरज नांबियार से शादी की. हल्दी और संगीत जैसी कई रस्मों के बाद, इस जोड़े ने पारंपरिक मलयाली और बंगाली, दोनों ही रीति-रिवाजों से शादी की, जिसके बाद शादी के बाद की एक पूल पार्टी भी हुई. सूरज नांबियार बेंगलुरु के रहने वाले एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं. खबरों के मुताबिक, मौनी से शादी करने से पहले वह दुबई में रहते थे.

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