Mouni Roy Cannes Look: मौनी रॉय का कान्स कमबैक! तलाक के बाद मोनोक्रोम लुक ने लूटी महफिल

Mouni Roy Cannes Look: अपने पति सूरज नांबियार से अलग होने की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद, मौनी रॉय ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में शानदार वापसी की. उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि सादगी भरा ग्लैमर भी अक्सर सबसे दमदार बयान दे सकता है. 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने आने वाले प्रोजेक्ट ‘बॉम्बे स्टोरीज़’ के प्रदर्शन के लिए मार्चे डू फिल्म में शामिल होते हुए, इस अभिनेत्री ने एक शानदार मोनोक्रोम ड्रेसिंग को अपनाया. उनका यह लुक पुराने ज़माने की नज़ाकत और आज के ज़माने के अंदाज़ का एक बेहतरीन मेल था.

कान्स में एक शानदार मोनोक्रोम पल

कान्स 2026 में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए, मौनी एक बेहतरीन ढंग से सिलाई की गई काली मिनी ड्रेस में नज़र आईं. इस ड्रेस में एक शानदार सफ़ेद हॉल्टर-स्टाइल कॉलर था, जिसने तुरंत ही उनके पूरे लुक को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना दिया. ड्रेस की बनावट वाली नेकलाइन और साफ़-सुथरे कंट्रास्ट डिटेल्स ने इस पूरे पहनावे को एक निखरा हुआ, कुछ हद तक पुराने ज़माने की फ़िल्मों जैसा एहसास दिया, लेकिन साथ ही यह आज के ज़माने के फ़ैशन के हिसाब से भी बिल्कुल ताज़ा और ट्रेंडी लग रहा था.

परफेक्ट बॉडी शेप

ड्रेस की फिटिंग वाली बनावट ने उनके शरीर को एक शानदार और परफेक्ट शेप दिया, जिससे इस मोनोक्रोम रंग-रूप पर ही सबका ध्यान केंद्रित रहा. भारी-भरकम सजावट या दिखावटी डिज़ाइन वाले कपड़ों पर निर्भर रहने के बजाय, अभिनेत्री ने साफ़-सुथरी सिलाई और दमदार स्टाइलिंग विकल्पों को चुना, जो एक ही समय में सदाबहार और आधुनिक दोनों लग रहे थे.