माधुरी-अनिल के धक-धक रोमांस से लेकर शाहरुख-काजोल की केमिस्ट्री तक, ये हैं बॉलीवुड की सबसे Romantic जोड़ियां

Most Romantic Couple in Bollywood: बॉलीवुड की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री रही है. यहां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि ऐसे रिश्ते रचे गए हैं, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली. कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं, जिन्हें एक बार देखने के बाद दर्शक उन्हें बार-बार उसी रूप में देखना चाहते हैं. समय बदल गया, सितारे आगे बढ़ गए, लेकिन इन जोड़ियों का जादू आज भी वैसा ही है. इतना ही नहीं सबसे ज्यादा इन जोड़ियों को इसलिए देखा जाता है क्योंकि इनके रोमांटिक अंदाज अलग ही है. शाहरुख-काजोल से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी तक, ये वो नाम हैं जिनकी केमिस्ट्री को फैंस आज भी दोबारा बड़े पर्दे पर देखने का सपना देखते हैं.

शाहरुख खान और काजोल

शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक रोमांटिक जोड़ियों में गिना जाता है. ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘कुछ कुछ होता है’, ‘कभी खुशी कभी ग़म’ और ‘माय नेम इज़ खान’ जैसी फिल्मों में इन दोनों ने प्यार को हर रंग में जिया. शाहरुख का चार्म और काजोल की चंचलता जब स्क्रीन पर मिलती है, तो दर्शक खुद को उस प्रेम कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं. इनकी खास बात यह है कि ये रोमांस को जरूरत से ज्यादा दिखाए बिना भी दिल तक पहुंचा देते हैं. शायद यही वजह है कि फैंस आज भी चाहते हैं कि ये जोड़ी फिर से एक मजबूत प्रेम कहानी के साथ लौटे.

अनिल कपूर और माधुरी

अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी 80-90 के दशक के रोमांस की पहचान रही है. ‘तेजाब’, ‘राम लखन’, ‘बेटा’ और ‘पुकार’ जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने सिनेमाघरों में आग लगा दी थी. अनिल कपूर की एनर्जी और माधुरी की मुस्कान व नृत्य का जादू मिलकर ऐसा असर छोड़ता था, जिसे भुला पाना मुश्किल है. इनकी प्रेम कहानियों में मासूमियत, तकरार और गहराई तीनों मौजूद थीं. आज भी जब इनके पुराने गाने या सीन देखे जाते हैं, तो दर्शक उसी दौर में लौट जाते हैं और मन करता है कि यह जोड़ी एक बार फिर उसी शान से पर्दे पर नजर आए.

सलमान खान और कैटरीना

सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी मॉडर्न बॉलीवुड रोमांस का बड़ा उदाहरण है. ‘मैंने प्यार क्यों किया’, ‘एक था टाइगर’, ‘टाइगर जिंदा है’ और ‘भारत’ जैसी फिल्मों में दोनों ने रोमांस के साथ-साथ एक्शन और इमोशन को भी संतुलित किया. सलमान की दबंग छवि और कैटरीना की सादगी जब साथ आती है, तो एक अलग ही आकर्षण पैदा होता है. फैंस को इस जोड़ी में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसा भी दिखाई देता है. यही कारण है कि हर बार जब ये दोनों साथ आते हैं, दर्शकों की उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं.

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी नई पीढ़ी की उन जोड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने कम समय में गहरी छाप छोड़ी है. ‘शेरशाह’ में इन दोनों की प्रेम कहानी ने दर्शकों को भावुक कर दिया. सिद्धार्थ का सधा हुआ अभिनय और कियारा की सहज भावनाएं मिलकर कहानी को बेहद वास्तविक बना देती हैं. उनकी केमिस्ट्री में दिखावटीपन नहीं, बल्कि सच्चा अपनापन नजर आता है. शायद इसी वजह से दर्शक इस जोड़ी को बार-बार एक साथ देखना चाहते हैं.

इन सभी जोड़ियों की खास बात यह है कि इन्होंने सिर्फ रोमांटिक सीन नहीं दिए, बल्कि ऐसे रिश्ते गढ़े जो दर्शकों की निजी भावनाओं से जुड़ गए. लोग इन फिल्मों को अपनी जिंदगी के खास पलों से जोड़ लेते हैं—पहला प्यार, टूटता रिश्ता या अधूरी मोहब्बत. जब ऐसी जोड़ियां दोबारा नजर नहीं आतीं, तो एक खालीपन सा महसूस होता है. आज के दौर में भले ही नई जोड़ियां बन रही हों, लेकिन इन क्लासिक और यादगार ऑन-स्क्रीन रोमांस का असर अलग ही है. शायद इसलिए फैंस इन्हें छोड़ नहीं पाते और हर नए प्रोजेक्ट के साथ यही दुआ करते हैं कि कभी न कभी ये जोड़ियां फिर से बड़े पर्दे पर प्यार की वही जादुई कहानी सुनाएं, जिसे देखकर दिल आज भी मुस्कुरा उठता है.

