Monalisa Bhosle Controversy: डायरेक्टर सनोज मिश्रा के समर्थन में उतरे को-एक्टर, मोनालिसा पर उठाए सवाल, सेट की गतिविधियों का किया खुलासा

Monalisa Bhosle Controversy: मोनालिसा भोंसले और फरमान खान की शादी इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और यह मामला अब बड़ा विवाद का रूप ले चुका है. घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो बताया जा रहा है कि मोनालिसा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर केरल में फरमान खान से शादी की. इस शादी के सामने आते ही मामला तेजी से चर्चा में आ गया और कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए.

शादी से शुरू हुआ पूरा विवाद

मोनालिसा को फिल्म में मौका देने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा ने इस शादी को लेकर गंभीर आपत्ति जताई. उन्होंने इस पूरे मामले को ‘लव जिहाद’ से जोड़ते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया. उनके इस कदम के बाद मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और कानूनी बहस का हिस्सा बन गया. इस आरोप के जवाब में मोनालिसा भोंसले ने सनोज मिश्रा पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने भावुक अंदाज में अपनी बात रखते हुए कार्रवाई की मांग की और खुद को पीड़ित बताया. इस आरोप के सामने आने के बाद मामला और भी संवेदनशील हो गया और दोनों पक्षों के बीच तनातनी साफ दिखाई देने लगी.

को-एक्टर मुकेश ने विवाद पर प्रतिक्रिया दी

इसी बीच फिल्म “द डायरी ऑफ मणिपुर” में मोनालिसा के साथ काम कर चुके उनके को-एक्टर मुकेश ने इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने मोनालिसा के आरोपों को गलत बताया और निर्देशक सनोज मिश्रा का समर्थन किया. मुकेश ने कहा कि अगर किसी महिला के साथ गलत व्यवहार हो रहा हो, तो उसके व्यवहार में इसका असर साफ दिखाई देता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि फिल्म के सेट पर माहौल सामान्य और दोस्ताना था. पूरी टीम ने साथ में काम किया, पार्टी की, डांस किया और सोशल मीडिया के लिए रील्स भी बनाई. मुकेश के मुताबिक, इन गतिविधियों से यह समझना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति उस समय किसी गंभीर समस्या से गुजर रहा था.