Drishyam 3 Box Office Collection Day 3: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 3 दिनों में उड़ाए होश, जानें आकड़ा

Drishyam 3 Box Office Collection Day 3: साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर मोहनलाल की मचअवेटेड फिल्म Drishyam 3 आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. रिलीज के साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है और लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. खास बात ये है कि हिंदी में रिलीज न होने के बावजूद फिल्म देश और विदेश दोनों जगह बेहतरीन कमाई कर रही है.

फिल्म को चार भाषाओं में रिलीज किया गया है और ओवरसीज मार्केट में भी इसका प्रदर्शन काफी मजबूत नजर आ रहा है. शुरुआती तीन दिनों के आंकड़े बताते हैं कि ये फ्रेंचाइजी एक बार फिर लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती दिखाई दे रही है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में फिल्म कितनी बड़ी कमाई कर सकती है.

भारत में शानदार रही कमाई

फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना ली थी. ओपनिंग डे पर फिल्म ने 15.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दूसरे दिन इसकी कमाई 11.05 करोड़ रुपये रही, जबकि तीसरे दिन एक बार फिर ग्रोथ देखने को मिली और फिल्म ने 13.70 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया.

इसी के साथ तीन दिनों में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 40.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 47.17 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

विदेशों में भी दिखा फिल्म का जलवा

ओवरसीज मार्केट में भी Drishyam 3 शानदार प्रदर्शन कर रही है. तीसरे दिन फिल्म ने विदेशों में करीब 25 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इसके साथ ही तीन दिनों में इसका कुल ओवरसीज कलेक्शन 70 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

भारत और विदेशों की कमाई को मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग 117.17 करोड़ रुपये हो चुका है. करीब 100 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म शुरुआती दिनों में ही अपनी लागत निकालने में सफल दिखाई दे रही है.

मोहनलाल की आने वाली फिल्में

Mohanlal पिछले कुछ सालों से लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं. हालांकि उनकी पिछली फिल्म पैट्रियट उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी, लेकिन Drishyam 3 ने उनकी सफलता की रफ्तार को फिर से मजबूत कर दिया है.

आने वाले समय में एक्टर कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. उनकी अपकमिंग फिल्मों में जेलर 2, खलीफा भाग 1, कथानार, राम और अतिमनोहरम जैसी फिल्में शामिल हैं.