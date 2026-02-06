Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Mirzapur The Movie Release Date: OTT छोड़ बड़े पर्दे पर कालीन भैया का भौकाल, मिर्जापुर द मूवी लाएगी नया तूफान; जानें कब होगी रिलीज?

Mirzapur The Movie Release Date: कालीन भैया और गुड्डू पंडित अपनी पूरी ताकत और गैंग के साथ एक बार फिर से वापस आ रहे हैं. इस बार ये फिल्मसीधा थिएटर में रिलीज की जाएगी.

By: Preeti Rajput | Published: February 6, 2026 9:22:25 AM IST

मिर्जापुर का फीचर फिल्म अडैप्टेशन 4 सितंबर, 2026 को स्क्रीन पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है.


Mirzapur The Movie Release Date : जब मिर्जापुर का पहली बार 2018 में अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुआ था, तो बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि यह इतना बडा कल्चरल तूफान लाएगा. एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्मबहुत ज्यादा हिंसा, पावर स्ट्रगल और यादगार किरदारों के मिक्सचर के साथ जल्द ही भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले OTT शो में से एक बन गई है. 2018 और 2024 के बीच तीन सफल सीजन के साथ, अब दर्शक मिर्जापुर सीजन 4 को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं।

कब बड़े पर्दे पर होगी रिलीज?

पॉपुलर प्राइम वीडियो फिल्म मिर्जापुर का फीचर फिल्म अडैप्टेशन 4 सितंबर, 2026 को स्क्रीन पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है, मेकर्स ने गुरुवार को अनाउंस किया. कैप्शन में लिखा है: “अब भौकाल को बडे पर्दे पर देखें. 4 सितंबर को अपने नजदीकी थिएटर में रिलीज हुई Mirzapur The Movie देखें. देखो Mirzapur The Movie, 4 सितंबर को अपने नजदीकी सिनेमा में.”

फिल्मकी दमदार कहानी 

मिर्जापुर की तुलना अक्सर नार्कोस और पीकी ब्लाइंडर्स जैसी इंटरनेशनल गैंगस्टर कहानियों से की जाती है, लेकिन इसकी अनोखी इंडियन सेटिंग और किरदार इसे एक अलग पहचान देते हैं. यह फिल्मउत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के सोशियो-पॉलिटिकल माहौल को दिखाती है, जिसमें असलियत को स्टाइल वाली हिंसा के साथ मिलाया गया है. इसके डायलॉग, किरदार और कहानी के ट्विस्ट पॉप कल्चर में छा गए हैं, जिससे यह भारत में सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले और पॉपुलर शो में से एक बन गया है. 

फिल्म की स्टार कास्ट

फिल्म में मिर्जापुर के पॉपुलर किरदार जैसे कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू पंडित (अली फजल), और मुन्ना भैया (दिव्येंदु) की वापसी है. फिल्म में जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रेया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, सुशांत सिंह, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, कुलभूषण खरबंदा, सोनल चौहान, प्रमोद पाठक और अनंग्शा बिस्वास भी हैं.

