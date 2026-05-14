बाप का मुकाबला करने चला था पाक! धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाई थी Mera Lyari फिल्म; बिकीं सिर्फ 22 टिकट

Mera Lyari Film: धुरंधर का मुकाबला करने चली पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म ‘मेरा लयारी’ 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसकी काफी चर्चा हुई थी और आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ से इसकी तुलना की जा रही थी. लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई है. पाकिस्तान के कुछ सिनेमाघरों ने तो दर्शकों की कम संख्या और लगभग खाली शो के कारण इसे कुछ ही दिनों में हटा दिया है. फिल्म को कराची के लयारी इलाके की यथार्थवादी तस्वीर के रूप में प्रचारित किया गया था, जो अक्सर फिल्मों में अपराध की कहानियों से जुड़ा होता है. शुरुआती चर्चाओं में इसे ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी का जवाब बताया गया था, जो लयारी को रोजमर्रा के सामुदायिक जीवन के बजाय जासूसी, आतंकी नेटवर्क और हाई-इंटेंसिटी एक्शन के जरिए दिखाती है.

बिकी सिर्फ 22 टिकट

आज तक की एक रिपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि ‘मेरा लयारी’ ने शुरुआती शो से ही खराब प्रदर्शन किया. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 22 टिकट ही बिके. कई सिनेमाघरों ने स्थानीय दर्शकों की अधिक मांग वाली अन्य फिल्मों के लिए जगह बनाने के लिए एक ही दिन में निर्धारित शो रद्द कर दिए. कई स्थानों पर, शुरुआती सप्ताहांत के तुरंत बाद ही कम अग्रिम बुकिंग के कारण प्रदर्शन योजनाओं में कटौती की गई, और थिएटर मालिकों ने कथित तौर पर अन्य फिल्मों के लिए स्क्रीन बदल दिए, जिससे यह धारणा पुष्ट होती है कि ‘मेरा लयारी’ को लेकर रिलीज़ से पहले की चर्चा दर्शकों की संख्या में वृद्धि या बॉक्स ऑफिस पर सार्थक कमाई में तब्दील नहीं हुई.

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मेरा ल्यारी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘मेरा लयारी’ का निर्देशन अबू अलीहा ने किया है और इसमें आयशा उमर, दानानीर मोबीन, सामिया मुमताज और ट्रिनेट लुकास मुख्य भूमिकाओं में हैं. धुरंधर जैसी जासूसी एक्शन के बजाय, यह फिल्म महिला फुटबॉल, सामुदायिक भावना और लयारी में पली-बढ़ी युवा महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के दैनिक संघर्षों और आशाओं पर केंद्रित है. इस परियोजना का उद्देश्य गिरोह हिंसा के बजाय खेल और लचीलेपन को उजागर करके लयारी को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना था, और प्रचार सामग्री में इस बात पर जोर दिया गया कि फिल्म इस क्षेत्र की एक अधिक संतुलित छवि प्रस्तुत करना चाहती है, जिसे फुटबॉल और स्थानीय सक्रियता के मजबूत इतिहास के बावजूद अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में रूढ़ियों तक सीमित कर दिया गया है.

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