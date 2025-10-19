Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > मुझमें और वैश्या में…बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस ने झेला ‘हलाला’ का दर्द, जीनत अमान के पिता संग हुई थी हमबिस्तर!

बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने हलाला का दर्द झेला था और अपने ही पति से दोबारा शादी से पहले जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान के साथ एक रात गुजारनी पड़ी थी.

By: Prachi Tandon | Published: October 19, 2025

Meena Kumari Divorce: हिंदी सिनेमा जगत में ऐसी कई एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कई दर्द झेले हैं. लेकिन, एक एक्ट्रेस ऐसी थीं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में तलाक और हलाला का भी सामना किया. जी हां, हम बात कर रहे हैं दिग्गज एक्ट्रेस मीना कुमारी के बारे में. मीना कुमारी का जब भी नाम आता है तब आंखों के सामने एक बेइंतहां खूबसूरत लेकिन दुखी और अकेली औरत की तस्वीर सामने आ जाती है. ऐसे तो मीना कुमारी की बेहद कम उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन उनका शादीशुदा जीवन कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा. 

मीना कुमारी ने झेला था हलाला का दर्द!

दिग्गज एक्ट्रेस मीना कुमारी ने डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी की थी. उनका शादीशुदा जीवन शुरुआत में तो अच्छा था, लेकिन बाद में दोनों के बीच काफी झगड़े होने लगे थे. एक दिन गुस्से में कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को तीन बार तलाक कह दिया था. इस्लामी कानून के मुताबिक, तीन बार तलाक शब्द कहने पर तलाक हो जाता था. 

गुस्से में कमाल अमरोही ने तलाक तो दे दिया, लेकिन वह बाद में पछताने लगे. उन्होंने मीना कुमारी के पास वापस जाने का फैसला किया. मीना भी कमाल अमरोही से प्यार करती थीं और दोबारा शादी करना चाहती थीं. लेकिन, उनकी शादी में अड़चन थी हलाला की.

जीनत अमान के पिता संग हुईं ‘हमबिस्तर’!  

मीना कुमारी और कमाल अमरोही शादी नहीं कर सकते थे, जब तब एक्ट्रेस पहले हलाला न कर लें. शरिया नियमों के मुताबिक, मीना और कमाल तब ही दोबारा शादी कर सकते थे, जब पहले एक्ट्रेस किसी और से शादी करें, उनके साथ एक रात गुजारें और फिर तलाक लें.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीना कुमारी ने जीतन अमान के पिता यानी अमान उल्लाह खान से निकाह किया था. वह उनके साथ एक रात रहीं, इसके बाद तलाक ले लिया. तलाक लेने के बाद मीना ने कमाल अमरोही से दोबारा निकाह किया था. 

हलाला के बाद दर्द में थीं मीना कुमारी!

मीना कुमारी ने अपनी बायोग्राफी में हलाला और उसके बाद के दर्द का जिक्र किया है. मीना कुमारी ने लिखा कि, यह कौन-सी जिंदगी है कि मजहब के नाम पर मुझे अपना जिम्म सौंपना पड़ा. अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझमें और वैश्या में क्या फर्क है. बता दें, मीना कुमारी ने बतौर चाइल्ड एक्टर 4 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने 39 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था.  

