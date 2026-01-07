Medha Rana: ‘बॉर्डर 2’ से बॉलीवुड में एंट्री! मेधा राणा की रगों में दौड़ता है ‘फौज का खून’, रिलीज से पहले बताई दर्दभरी कहानी

Border 2: कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर अक्सर कई स्टार्स की अनदेखी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, वहीं आज हम इस खबर के माध्यम से आपको एक ऐसे ही तस्वीर के बारे में बताने जा रहे हैं जिस तस्वीर में दिख रहीं स्टार अब लोगों के दिलों पर राज करने लगी हैं. आज हम आपको ‘बॉर्डर 2’ की उस एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिसकी बचपन की फोटो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल, एक पोस्ट में उन्होंने यह भी बताया कि यह फिल्म उनके लिए कितनी खास है, क्योंकि उनके दादा, पिता और चाचा सभी आर्मी में थे। वो खुद एक टीचर थीं, लेकिन अब फिल्मों में डेब्यू कर रही हैं।

भावनाओं में बह गईं एक्ट्रेस

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मेधा राणा हैं। मेधा ‘बॉर्डर 2’ से डेब्यू कर रही हैं और वरुण के साथ एक अहम रोल निभा रही हैं। हाल ही में फिल्म का गाना ‘घर कब आओगे’ रिलीज़ हुआ था और दर्शकों को इस गाने ने अपना दीवाना बना लिया है। इस गाने के रिलीज होने के बाद उन्होंने एक पोस्ट शेयर करके बताया कि यह गाना उनके लिए कितना खास है और वो इससे कितना जुड़ाव महसूस करती हैं। उनका कहना है कि कुछ कहानियाँ फिल्म सेट पर नहीं, बल्कि कैमरे शुरू होने से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी होती हैं.

देश की सेवा में जुटा परिवार

खास बात तो ये है कि मेधा राणा एक आर्मी परिवार से आती हैं। उनके परिवार की तीन पीढ़ियों ने सशस्त्र बलों में देश की सेवा की है। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पोलटफोर्म इंस्टाग्राम द्वारा जानकारी दी है, इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां तीन पीढ़ियों के पुरुषों ने साहस और गर्व के साथ सशस्त्र बलों में सेवा की है, जबकि महिलाओं ने प्यार और ताकत के साथ उनका साथ दिया और परिवार को सपोर्ट किया। इतना ही नहीं बल्कि वो इस फिल्म को उन सभी को श्रद्धांजलि मानती हैं। उन्होंने बताया कि उनके दादा, चाचा और पिता सेना में थे, और उन्होंने अपनी दादी, चाची और माँ में भी वही समर्पण देखा। उन्होंने उन महिलाओं को भी सलाम किया जो वर्दी पहने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं।

कौन हैं मेधा राणा

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेधा राणा का जन्म 25 दिसंबर, 1999 को हुआ था। उनके पिता इंडियन आर्मी में थे। खास बात तो ये है कि जब मेधा बड़े पर्दे पर आईं तो उन्होंने एक ऐसी फिल्म से डेब्यू किया जो देश की सेना की स्थति और उनका जज़्बा दिखती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, उनके माता-पिता सुनील राणा और रितु राणा हैं। मेधा की एक बहन भी है, प्रियंका राणा। उन्होंने चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल और बाद में बेंगलुरु के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। उनके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है।

विज्ञापनों से लेकर बड़े पर्दे तक का सफर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ़िल्मों में आने से पहले, एक्ट्रेस ने कई कमर्शियल में काम किया, इस एक्ट्रेस ने कैडबरी और नेस्कैफ़ जैसे ब्रांड्स के विज्ञापनों में भी देखा गया। वहीं 2021 में, वो पहली बार अरमान मलिक के म्यूज़िक वीडियो ‘बरसात’ में नज़र आईं, वहीं फिर 2022 में उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत OTT प्लेटफ़ॉर्म से की है। उनका पहला प्रोजेक्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज़ ‘लंदन फ़ाइल्स’ था, जिसमें उन्होंने अर्जुन रामपाल के साथ काम किया। इसके बाद वो 2023 में एक बार फिर OTT प्लेटफ़ॉर्म पर फ़िल्म ‘फ़्राइडे नाइट प्लान’ में नज़र आईं, जो नेटफ़्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी। वहीं अब ये एक्ट्रेस ‘बॉर्डर 2’ से बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगी।

फिल्म में मेधा राणा का रोल

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित, ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा एक साथ नज़र आएंगे। इस फिल्म में मेधा राणा एक अहम रोल अदा कर रही हैं. वहीं परदे पर वो वरुण धवन के साथ नजर आएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

