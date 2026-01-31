Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2’ की रफ्तार पड़ी धीमी, नहीं चला ‘मर्दानी 3’ का जादू; जानें शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर किसका रहा दबदबा?

Border 2 vs Mardaani 3 Box Office Collection: सनी देओल की फिल्म(Border 2) सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को बड़े पर्दे पर रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है. रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ ने शुक्रवार 30 जनवरी को बड़े पर्दे पर एंट्री की है. बॉर्डर 2 ने एक हफ्ते में बॉक्स ऑफिस (Border 2 vs Mardaani 3 Box Office Collection) पर अच्छी-खासी पकड़ बना ली है. वहीं ‘मर्दानी 3‘ (Mardaani 3) पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है. पहले दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है.

‘बॉर्डर 2’ की कमाई में आई गिरावट

सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने पहले पहले हफ्ते में शानदार कमाई करते हुए कुल 224.25 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. हालांकि, इस शुक्रवार, 30 जनवरी को फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती नजर आई. sacnilk.com की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने इस शुक्रवार 11 करोड़ रुपये की कमाई की है.

‘बॉर्डर 2’ डे-वाइज कलेक्शन

पहले दिन: 30 करोड़

दूसरे दिन: 36.5 करोड़

तीसरे दिन: 54.5 करोड़

चौथे दिन: 4: 59 करोड़

पांचवें दिन: 20 करोड़

छठे दिन : 6: 13 करोड़

सातवें दिन : 7: 11.25 करोड़

आठवें दिन: 8: 11 करोड़

‘मर्दानी 3’ की धीमी रफ्तार

रानी मुखर्जी (Rani Mukherjee) की ‘मर्दानी 3’ से रिलीज से पहले काफी उम्मीदें जताई जा रहीं थीं. हालांकि, पहले दिन फिल्म बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, मर्दानी 3 ने पहले दिन केवल 3.81 करोड़ रुपये की कमाई की है. यह कमाई मर्दानी फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों के बराबर है, लेकिन ओपनिंग के नजरिए से यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है. 2014 में रिलीज हुई ‘मर्दानी’ ने पहले दिन 3.40 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं ‘मर्दानी 2’ ने ओपनिंग डे पर 3.80 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

