Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Mardaani 3 Review: हर तरफ रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ के चर्चे, पहले 15 सेकेंड देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे; जानें नेटीजन्स का रिएक्शन

Mardaani 3 Review: हर तरफ रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ के चर्चे, पहले 15 सेकेंड देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे; जानें नेटीजन्स का रिएक्शन

Mardaani 3 First Review: रानी मुखर्जी तीन साल के ब्रेक के बाद 'मर्दानी 3' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. यह तीसरी किस्त है, वह आखिरी बार फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' में नजर आई थीं.

By: Preeti Rajput | Published: January 30, 2026 10:05:01 AM IST

Mardaani 3 Review: हर तरफ रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ के चर्चे, पहले 15 सेकेंड देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे; जानें नेटीजन्स का रिएक्शन


Mardaani 3 First Review: फिल्म मर्दानी 3 (Mardaani 3) में एक बार फिर रानी मुखर्जी (Rani Mukherjee) ACP शिवानी शिवाजी रॉय का दमदार किरदार निभाते हुए नजर आने वाली हैं. ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर बज क्रिएट हो चुका है. दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस नई फिल्म के ट्रेलर में रानी डार्क टोन और ज़्यादा क्रूरता के साथ नजर आ रही हैं. ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी दमदार होने वाली है. ट्रेलर के मुताबिक, फिल्म मुंबई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक भयानक घटना पर आधारित है. जहां केवल 90 दिनों के भीतर 93 महिलाएं गुम हो जाती हैं, जिसकी जांच शिवानी को सौंपी जाती है. 

You Might Be Interested In

मर्दानी 3 का पहला रिव्यू

फिल्म मर्दानी (2014) और मर्दानी 2 (2019) में रिलीज हुई थीं. दोनों ही फिल्मों को दर्शकों ने खूब सारा प्यार दिया था. फिल्म के मेकर्स ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि फिल्म और भी ज्यादा जबरदस्त और मनोरंजन से भरपूर होने वाली है. मर्दानी 3, मर्दानी 2 के नक्शेकदम पर ही चलती नजर आने वाली है और एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है. 

नेटिजन्स का रिएक्शन 

मर्दानी 3 आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. Mardaani 3 का पहला रिव्यू X पर ऑनलाइन पोस्ट भी किया जा चुका है. पोस्ट में फिल्म को देखने लायक बताया है. यह फिल्म एंटरटेन करने के साथ-साथ ट्रैफिकिंग की एक्सपर्ट जांच भी पेश करती है. रानी मुखर्जी एक और शानदार परफॉर्मेंस देने वाली हैं जो उन्हें शो में छा जाने का मौका देगी. विजय वर्मा की परफॉर्मेंस की भी तारीफ हुई है. पोस्ट में विजय को “साल का सबसे डरावना विलेन” कहा गया है. 

You Might Be Interested In



एक और एक्स यूजर ने लिखा कि “मर्दानी 1 और 2 जिन्होंने देखी है उनके लिए ये इंतज़ार आसान नहीं रहा होगा. दमदार अभिनय,बढ़िया कहानी के साथ एक लम्बे अरसे बाद सस्पेंस थ्रिलर फ़िल्म अब आप सब के बीच है.”

मर्दानी 3 कास्ट

रानी मुखर्जी निडर ACP शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी कर रही हैं. इस बार, शिवानी का सामना अम्मा से होगा, जो एक खतरनाक महिला विलेन है और जिसका किरदार मल्लिका प्रसाद निभा रही हैं. अम्मा एक शक्तिशाली दुश्मन के रूप में सामने आती है, जिससे दोनों महिलाओं के बीच एक जबरदस्त टकराव का माहौल बनता है. शैतान में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाने वाली जानकी बोधिवाला और विजय वर्मा भी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की कास्ट में शामिल हो गए हैं.  

यह भी पढ़ें: Box Office Collection: पूरी दुनिया में सनी देओल का जलवा, 7वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई

Arijit Singh Love Story: ऐसे ही नहीं है आवाज में दर्द, बुरी तरह टूट चुके थे अरिजीत सिंह, सिंगर की लव स्टोरी जान छलक जाएंगे…

You Might Be Interested In
Tags: bollywood newsentertainment newsMardaani 3rani mukherjee
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026
Mardaani 3 Review: हर तरफ रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ के चर्चे, पहले 15 सेकेंड देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे; जानें नेटीजन्स का रिएक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mardaani 3 Review: हर तरफ रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ के चर्चे, पहले 15 सेकेंड देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे; जानें नेटीजन्स का रिएक्शन
Mardaani 3 Review: हर तरफ रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ के चर्चे, पहले 15 सेकेंड देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे; जानें नेटीजन्स का रिएक्शन
Mardaani 3 Review: हर तरफ रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ के चर्चे, पहले 15 सेकेंड देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे; जानें नेटीजन्स का रिएक्शन
Mardaani 3 Review: हर तरफ रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ के चर्चे, पहले 15 सेकेंड देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे; जानें नेटीजन्स का रिएक्शन