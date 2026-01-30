Mardaani 3 Review: हर तरफ रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ के चर्चे, पहले 15 सेकेंड देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे; जानें नेटीजन्स का रिएक्शन

Mardaani 3 First Review: फिल्म मर्दानी 3 (Mardaani 3) में एक बार फिर रानी मुखर्जी (Rani Mukherjee) ACP शिवानी शिवाजी रॉय का दमदार किरदार निभाते हुए नजर आने वाली हैं. ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर बज क्रिएट हो चुका है. दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस नई फिल्म के ट्रेलर में रानी डार्क टोन और ज़्यादा क्रूरता के साथ नजर आ रही हैं. ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी दमदार होने वाली है. ट्रेलर के मुताबिक, फिल्म मुंबई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक भयानक घटना पर आधारित है. जहां केवल 90 दिनों के भीतर 93 महिलाएं गुम हो जाती हैं, जिसकी जांच शिवानी को सौंपी जाती है.

मर्दानी 3 का पहला रिव्यू

फिल्म मर्दानी (2014) और मर्दानी 2 (2019) में रिलीज हुई थीं. दोनों ही फिल्मों को दर्शकों ने खूब सारा प्यार दिया था. फिल्म के मेकर्स ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि फिल्म और भी ज्यादा जबरदस्त और मनोरंजन से भरपूर होने वाली है. मर्दानी 3, मर्दानी 2 के नक्शेकदम पर ही चलती नजर आने वाली है और एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है.

नेटिजन्स का रिएक्शन

मर्दानी 3 आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. Mardaani 3 का पहला रिव्यू X पर ऑनलाइन पोस्ट भी किया जा चुका है. पोस्ट में फिल्म को देखने लायक बताया है. यह फिल्म एंटरटेन करने के साथ-साथ ट्रैफिकिंग की एक्सपर्ट जांच भी पेश करती है. रानी मुखर्जी एक और शानदार परफॉर्मेंस देने वाली हैं जो उन्हें शो में छा जाने का मौका देगी. विजय वर्मा की परफॉर्मेंस की भी तारीफ हुई है. पोस्ट में विजय को “साल का सबसे डरावना विलेन” कहा गया है.

एक और एक्स यूजर ने लिखा कि “मर्दानी 1 और 2 जिन्होंने देखी है उनके लिए ये इंतज़ार आसान नहीं रहा होगा. दमदार अभिनय,बढ़िया कहानी के साथ एक लम्बे अरसे बाद सस्पेंस थ्रिलर फ़िल्म अब आप सब के बीच है.”

#ranimukherjee at Nomi , Mumbai #Mardaani3

ज़रूर देखिए कल से अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में आ रही है।

मर्दानी 1 और 2 जिन्होंने देखी है उनके लिए ये इंतज़ार आसान नहीं रहा होगा। दमदार अभिनय,बढ़िया कहानी के साथ एक लम्बे अरसे बाद सस्पेंस थ्रिलर फ़िल्म अब आप सब के बीच है ♥️✨ pic.twitter.com/p9vAsPfRbB — Neer (@neerajthepoet) January 29, 2026

मर्दानी 3 कास्ट

रानी मुखर्जी निडर ACP शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी कर रही हैं. इस बार, शिवानी का सामना अम्मा से होगा, जो एक खतरनाक महिला विलेन है और जिसका किरदार मल्लिका प्रसाद निभा रही हैं. अम्मा एक शक्तिशाली दुश्मन के रूप में सामने आती है, जिससे दोनों महिलाओं के बीच एक जबरदस्त टकराव का माहौल बनता है. शैतान में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाने वाली जानकी बोधिवाला और विजय वर्मा भी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की कास्ट में शामिल हो गए हैं.

