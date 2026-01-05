ऑस्कर 2026 की दौड़ में मराठी फिल्म ‘दशावतार’, क्यों है खास, स्टोरी से लेकर स्टारकास्ट यहां जानें सारी जानकारी?

Dashavatar Oscar 2026 Contention List: मराठी और क्षेत्रीय भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, फिल्म निर्माता सुबोध खानोलकर की फिल्म ‘दशावतार’ ने 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) के लिए आधिकारिक ऑस्कर दावेदारी सूची में शामिल होकर वैश्विक पुरस्कार मंच पर अपना पहला कदम रखा है. इस बात की पुष्टि खुद खानोलकर ने की, जो मराठी भाषा की फीचर फिल्म के लिए एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

ऑस्कर दावेदारी सूची दुनिया भर से सबमिट की गई 2,000 से ज़्यादा फिल्मों में से चुनी जाती है, जिसमें से सिर्फ़ 150 से 250 फिल्में ही इस अहम पड़ाव तक पहुँच पाती हैं. इस सूची में शामिल होने से ‘दशावतार’ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्मों के बेहद प्रतिस्पर्धी समूह में शामिल हो गई है और यह एकेडमी की औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया की शुरुआत का संकेत है.

मराठी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर

ज़ी स्टूडियोज़ ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करते हुए इसे “मराठी सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण” बताया. स्टूडियो ने ‘दशावतार’ को “लाल मिट्टी से जन्मी” कहानी बताया, जिसने अब वैश्विक मंच पर पहचान हासिल की है.

निर्देशक सुबोध खानोलकर ने भी इंस्टाग्राम पर एकेडमी के ईमेल कन्फर्मेशन का स्क्रीनशॉट पोस्ट करके यह खबर शेयर की. उन्होंने लिखा, “दशावतार को मुख्य प्रतियोगिता की ओपन फिल्म कैटेगरी में चुना गया है,” और साथ ही कहा कि यह फिल्म शायद पहली मराठी प्रोजेक्ट है जो ऑस्कर के इस पड़ाव तक पहुँची है.

इसी भावना को दोहराते हुए, फिल्म के प्रोडक्शन हाउस, ओशन फिल्म कंपनी ने इस पहचान को न सिर्फ़ फिल्म की टीम के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्रीय सिनेमा के लिए एक “ऐतिहासिक क्षण” बताया. निर्माताओं ने कहा कि ऑस्कर तक का यह सफ़र सालों की लगन, विश्वास और सामूहिक रचनात्मक प्रयास को दर्शाता है.

फिल्म दशावतार पर एक नजर

सुबोध खानोलकर द्वारा लिखित और निर्देशित ‘दशावतार’ में दिलीप प्रभावलकर, महेश मांजरेकर, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, विजय केनकरे, रवि काले, अभिनय बेर्डे, सुनील तावड़े, आरती वाडगबलकर और लोकेश मित्तल जैसे कलाकारों की दमदार कास्ट है.

यह फिल्म कोंकण क्षेत्र के एक उम्रदराज लोक कलाकार बाबुलि मेस्त्री पर आधारित है, जो भगवान विष्णु के दस अवतारों का किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं. जैसे-जैसे उनकी आँखों की रोशनी कम होती जाती है और उनका बेटा माधव आधुनिक, शहरी जीवन की चाहत रखता है, बाबुलि को भावनात्मक और सांस्कृतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है. ज़ी स्टूडियोज़ के साथ-साथ ओशन फ़िल्म कंपनी और ओशन आर्ट हाउस प्रोडक्शन के सपोर्ट से, दशावतार 12 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई.

ऑस्कर 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व

दशावतार की इस सफलता के साथ ही एक और भारतीय फ़िल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रही है. नीरज घेवान की फ़िल्म होमबाउंड, जिसमें ईशान खट्टर, जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा हैं, को भी 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फ़ीचर फ़िल्म कैटेगरी के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है.

इंडस्ट्री की टाइमलाइन के अनुसार, सभी कैटेगरी में फ़ाइनल ऑस्कर नॉमिनेशन 12 जनवरी से 16 जनवरी, 2026 के बीच तय किए जाएंगे, और आधिकारिक घोषणा 22 जनवरी, 2026 को होगी. एकेडमी अवॉर्ड्स सेरेमनी 15 मार्च, 2026 को ओवेशन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में होगी.

मराठी सिनेमा के लिए, ऑस्कर की दावेदारी लिस्ट में दशावतार की मौजूदगी न सिर्फ़ एक गर्व का पल है, बल्कि यह एक मज़बूत याद दिलाता है कि स्थानीय संस्कृति में रची-बसी क्षेत्रीय कहानियाँ राष्ट्रीय सीमाओं से कहीं ज़्यादा दूर तक असर डाल सकती हैं.

