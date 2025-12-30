‘पहले अपनी खुशी कैसे…’, अरबाज खान संग तलाक पर अपनो ने भी मलाइका का किया था विरोध, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा..!

Malaika Arora On Dovorce Trolling: आजकल तलाक और रिश्तों के टूटने की खबरें पहले से ज्यादा सुनाई देने लगी है. समय के साथ सोच बदली है और कई जगहों पर तलाक को स्वीकार भी किया जाने लगा है. फिर भी हमारे देश के कई हिस्सों में आज भी इसे गलत नजर से देखा जाता है. एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने भी अपने एक्सपीरिएंस शेयर करते हुए बताया कि जब उन्होंने अपने रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला लिया, तो उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी.

एक बातचीत के दौरान मलाइका ने बताया कि जब उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया, तो सिर्फ बाहर के लोगों ने ही नहीं, बल्कि अपने करीबी लोगों ने भी उनके फैसले पर सवाल उठाए. हर कदम पर उन्हें समझाया गया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. इसके बावजूद उन्होंने वही किया, जो उन्हें अपने लिए सही लगा. उनका कहना था कि उस समय उन्हें आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना जरूर पता था कि उन्हें अपनी खुशी को चुनना है.

खुशी को चुनना क्यों गलत माना जाता है

मलाइका ने कहा कि जब कोई महिला अपनी खुशी को सबसे पहले रखती है, तो लोग हैरान हो जाते हैं. उनसे पूछा जाता है कि वो अपने बारे में कैसे सोच सकती हैं. लेकिन उन्होंने अकेले रहने से डरने के बजाय इसे स्वीकार किया. उनके लिए ये ज्यादा जरूरी था कि वो मानसिक रूप से शांति महसूस करें, भले ही इसके कारण कुछ समय तक काम या सपोर्ट कम क्यों न मिले.

एक्ट्रेस ने समाज की उस सोच पर भी बात की, जिसमें पुरुषों के फैसलों पर कम सवाल उठते हैं. पुरुष अगर अपने करियर या रिश्तों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो उसे सामान्य मान लिया जाता है. वहीं, अगर कोई महिला पारंपरिक रास्ते से हटकर फैसला लेती है, तो उसे गलत ठहराया जाता है. मलाइका का मानना है कि यही सोच महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है.

शादी पर अब भी भरोसा

मलाइका ने साफ कहा कि उन्हें आज भी शादी पर भरोसा है, लेकिन वो इसे जीवन की मजबूरी नहीं मानतीं. उनके अनुसार, अगर शादी स्वाभाविक रूप से जीवन में आती है तो वो उसका स्वागत करेंगी, लेकिन वो इसकी तलाश में नहीं हैं. वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं और रिश्तों में प्यार और सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानती हैं. उन्होंने युवाओं को ये सलाह भी दी कि शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए.

मलाइका और अरबाज का रिश्ता

मलाइका अरोड़ा ने साल 1998 में एक्टर अरबाज खान से शादी की थी. करीब 18 साल साथ रहने के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया. साल 2017 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद मलाइका का नाम एक्टर अर्जुन कपूर के साथ भी जुड़ा, लेकिन वो रिश्ता भी अब खत्म हो चुका है.

मलाइका की कहानी उन कई महिलाओं की आवाज है, जो समाज की परवाह किए बिना अपने जीवन के लिए खुद फैसले लेना चाहती हैं.