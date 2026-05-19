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Salman Khan viral post: मैं अकेला नहीं हूं…वायरल पोस्ट पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, अभिनेता ने खुद बताई सच्चाई

Salman Khan viral post: सलमान खान ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए अपने “अकेलापन” वाले पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा कि वह अपने बारे में बात नहीं कर रहे थे. अभिनेता ने बताया कि उनके पास परिवार, दोस्त और फैंस का प्यार है, इसलिए वह अकेले नहीं हैं. उन्होंने यह भी बताया कि वायरल पोस्ट के बाद उनकी मां भी परेशान हो गई थीं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 19, 2026 12:12:48 PM IST

सलमान खान बोले- परिवार और फैंस के रहते मैं अकेला कैसे हो सकता हूं?
सलमान खान बोले- परिवार और फैंस के रहते मैं अकेला कैसे हो सकता हूं?


Salman Khan viral post: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया था, जिसने उनके फैंस को परेशान कर दिया था. पोस्ट में उन्होंने “अकेला” और “तन्हा” होने को लेकर कुछ भावुक बातें लिखी थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. कई लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद सलमान खान अपनी निजी जिंदगी में किसी भावनात्मक दौर से गुजर रहे हैं. हालांकि अब अभिनेता ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले पर सफाई दी है और साफ कहा है कि उनके पोस्ट को गलत तरीके से समझा गया.

मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था

मंगलवार को सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट शेयर कर वायरल चर्चा पर विराम लगाने की कोशिश की. उन्होंने लिखा कि वह बिल्कुल अकेले नहीं हैं और उनके पास परिवार, दोस्त और करोड़ों चाहने वालों का साथ है. सलमान ने लिखा, “अरे यार, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था. जब मेरे पास इतना बड़ा और प्यारा परिवार और दोस्त हैं, तो मैं अकेला कैसे हो सकता हूं? और जब मेरे पास आप लोगों की दुआएं और प्यार है, तो मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं.

मां सलमा खान भी हो गई थीं परेशान

सलमान खान ने बताया कि उनका पुराना पोस्ट इतना वायरल हो गया कि उनकी मां Salma Khan भी चिंता में पड़ गई थीं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, “कभी-कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूं, इसलिए थोड़ा ‘मी टाइम’ चाहिए होता है. बस इस बार कोई फोटो नहीं आई और बात ब्रेकिंग न्यूज बन गई. मम्मी पूछ रही थीं- क्या हुआ बेटा? चिल करो यार. उनके इस हल्के-फुल्के अंदाज ने फैंस को राहत दी और सोशल मीडिया पर लोग फिर से सलमान के मजाकिया स्वभाव की तारीफ करने लगे.

शर्टलेस फोटो और कैप्शन ने बढ़ाई थी हलचल

दरअसल कुछ दिन पहले सलमान खान ने अपनी शर्टलेस तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह अपनी फिटनेस और एब्स फ्लॉन्ट करते नजर आए थे. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था, “खुद के साथ रहने के दो तरीके हैं अकेले रहना और तन्हा महसूस करना. अकेले रहना आपकी पसंद होती है, जबकि तन्हा तब महसूस होता है जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता. इस कैप्शन को पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें शुरू हो गई थीं. कुछ लोगों ने इसे अभिनेता की निजी जिंदगी से जोड़कर देखा, जबकि कुछ ने इसे एक भावुक संदेश माना.

फैंस ने जताई राहत

सलमान के नए बयान के बाद उनके चाहने वालों ने राहत की सांस ली है. सोशल मीडिया पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अभिनेता ने जिस अंदाज में पूरे मामले को साफ किया, उससे फैंस की चिंता खत्म हो गई. कई यूजर्स ने लिखा कि सलमान हमेशा की तरह मजाकिया और बेबाक अंदाज में सामने आए और उन्होंने अफवाहों को खत्म कर दिया.

आने वाली फिल्मों को लेकर भी चर्चा में हैं सलमान

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही निर्देशकअपूर्वा लखिया की फिल्म “मातृभूमि” में नजर आ सकते हैं. इस फिल्म का पुराना नाम “बैटल ऑफ गलवान” बताया जा रहा था. कहा जा रहा है कि फिल्म गलवान घाटी की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, हालांकि अब इसकी कहानी और शीर्षक में कई बदलाव किए गए हैं. इसके अलावा सलमान खान अभिनेत्री नयनतारा के साथ भी एक नई फिल्म में नजर आएंगी. खबरों के मुताबिक यह फिल्म आईडी 2027 में रिलीज हो सकती है. इस प्रोजेक्ट के निर्देशक वामशी पेडिपल्ली होंगे, जबकि निर्माण दिल राजू कर रहे हैं.

Tags: bollywood newshome-hero-pos-2salman khan viral post
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