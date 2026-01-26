Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > तलाक के बाद माही विज ने खरीदी बेटी की ड्रीम कार; एक्स हस्बैंड जय भानुशाली ने दिया ऐसा रिएक्श

तलाक के बाद माही विज ने खरीदी बेटी की ड्रीम कार; एक्स हस्बैंड जय भानुशाली ने दिया ऐसा रिएक्श

Jay Bhanushali Mahhi Vij Divorce: इन वीडियोज़ में माही न सिर्फ अपनी नई कार बल्कि अपने नए घर की झलक भी दिखाती नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि इस कार की कीमत करीब 50 लाख रुपये है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 26, 2026 5:18:11 PM IST

Mahhi Vij Bought Car: एक्ट्रेस माही विज पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. जय भानुशाली से तलाक के बाद जहां एक ओर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर उनके डेटिंग को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आईं. हालांकि, माही ने हर बार बेबाकी से ट्रोलर्स को जवाब दिया और साफ कर दिया कि उनकी खुशियों पर किसी भी तरह की नकारात्मकता का असर नहीं पड़ता.

माही विज ने नई लग्जरी कार खरीदी

इसी बीच माही विज ने अपने फैंस के साथ एक खुशखबरी साझा की है, जिसने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो शेयर कर बताया कि उन्होंने एक नई लग्जरी कार मिनी कूपर खरीदी है. इन वीडियोज़ में माही न सिर्फ अपनी नई कार बल्कि अपने नए घर की झलक भी दिखाती नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि इस कार की कीमत करीब 50 लाख रुपये है.

बेटी तारा की ड्रीम कार

माही ने वीडियो में खुलासा किया कि यह कार उनकी बेटी तारा की ड्रीम कार है, जिसे वह लंबे समय से उसके लिए खरीदना चाहती थीं. उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि यह गाड़ी किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक खूबसूरत पल और याद गिफ्ट करने के लिए खरीदी गई है. माही के मुताबिक, छोटी-छोटी ड्राइव्स, साथ की हंसी और क्वालिटी टाइम ही असली दौलत है, जो जिंदगी भर याद रहती है.

जय भानुशाली ने भी दी बधाई

खास बात यह रही कि जय भानुशाली ने भी माही की इस खुशी में खुलकर साथ दिया. उन्होंने माही की इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए उन्हें और बेटी तारा को बधाई दी. जय ने लिखा कि यह लग्जरी की बात नहीं है, बल्कि एक इच्छा को पूरा करने की कहानी है. इतना ही नहीं, वीडियो में जय को बच्चों के साथ नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए भी देखा गया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.

तलाक के बाद भी साथ में करेंगे बच्चों की परवरिश

गौरतलब है कि हाल ही में माही विज और जय भानुशाली ने अपनी शादी खत्म करने का ऐलान किया था. दोनों ने साफ कहा था कि वे भले ही पति-पत्नी न रहें, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश साथ मिलकर करेंगे और दोस्त बनकर रहेंगे. उनकी यह परिपक्व सोच और बच्चों को प्राथमिकता देना फैंस के बीच खूब सराहा जा रहा है.

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India's fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

