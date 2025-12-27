Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जब महेश भट्ट ने आलिया को दी थी इस एक्ट्रेस से सीखने की सलाह, फिर आलिया ने जो किया उसे देखकर पिता भी रह गए दंग

महेश भट्ट ने बताया आलिया का असली सच! आखिर क्यों उन्होंने आलिया को मेरिल स्ट्रीप से सीखने को कहा? नेशनल अवॉर्ड विनर के करियर और पेरेंटिंग पर देखें पिता के बड़े खुलासे.

By: Shivani Singh | Published: December 27, 2025 10:42:59 PM IST

‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली आलिया भट्ट ने अपनी हर फिल्म में एक एक्ट्रेस के तौर पर खुद को साबित किया है. लेकिन उनके पिता फिल्ममेकर महेश भट्ट को लगता है कि आलिया ने अभी सिर्फ यह समझना शुरू किया है कि असल में एक्टिंग होती क्या है. अपनी बेटी के सफर के बारे में बात करते हुए महेश भट्ट ने याद किया कि कैसे उन्होंने आलिया को दुनिया की सबसे महान एक्टर्स में से एक से प्रेरणा लेने की सलाह दी थी.

मेरिल स्ट्रीप की एक्टिंग से सीखने की दी सलाह 

‘ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे’ के साथ बातचीत में महेश भट्ट ने कहा, “मां बनने के बाद भी एक्टिंग को लेकर आलिया का जुनून कम नहीं हुआ है. उन्होंने मुझे हैरान कर दिया है. मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शानदार काम करेंगी. ‘हाईवे’ और ‘उड़ता पंजाब’ जैसी फिल्मों में उनका काम देखकर मैं दंग रह गया. मैं खुद मेरिल स्ट्रीप का बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए मैंने आलिया से कहा जाओ और उनका काम देखो, तब तुम्हें अहसास होगा कि तुमने तो अभी ढंग से शुरुआत भी नहीं की है.”

करियर, शादी और मां बनने की जिम्मेदारियों को बैलेंस कर रही हैं आलिया

महेश भट्ट ने यह भी बताया कि आलिया कैसे अपने करियर, शादी और मां बनने की जिम्मेदारियों को बैलेंस कर रही हैं. उन्होंने कहा, “आलिया ने रणबीर से शादी की उनकी फिल्में और बड़ी होती गईं फिर उनकी बेटी हुई और वह लगातार काम करती रहीं. हाल ही में उन्होंने मिलान में गुच्ची इवेंट में हिस्सा लिया और अपनी बेटी को भी साथ ले गईं. मैंने अभी उनके और मिस्टर बच्चन के साथ एक विज्ञापन की शूटिंग की जहाँ मैंने देखा कि राहा के लिए एक अलग वैनिटी वैन थी. आलिया ने मुझसे कहा, ‘पापा, आप राहा के कमरे में क्यों नहीं बैठ जाते?’ वह कमरा किसी नर्सरी स्कूल या मंदिर जैसा लग रहा था. मैंने कहा, ‘नहीं-नहीं वहां मुझ जैसे बूढ़े आदमी की जगह नहीं है.’ लेकिन यही आज की पीढ़ी की हीरोइनें हैं. वे काम भी करती हैं बच्चों को पालती हैं और उन्हें साथ लेकर ग्लोबल इवेंट्स तक जाती हैं.”

