फ्लैट बेच Madhuri Dixit ने कमाया जबरदस्त मुनाफा, आखिर क्यों जुहू है सितारों का पसंदीदा ठिकाना?

Madhuri Dixit Sells Juhu Apartment: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नेने और उनके पति डॉ. श्रीराम माधव नेने ने मुंबई के जुहू इलाके में स्थित अपना अपार्टमेंट ₹3.9 करोड़ में बेच दिया है. रियल एस्टेट एनालिटिक्स फर्म CRE मैट्रिक्स के दस्तावेजों के अनुसार, यह बिक्री 15 दिसंबर 2025 को रजिस्टर्ड हुई. खास बात यह है कि यह वही प्रॉपर्टी है जिसे दोनों ने साल 2012 में करीब ₹1.96 करोड़ में खरीदा था. यानी करीब 13 साल में इस अपार्टमेंट की कीमत लगभग दोगुनी हो गई.

कहां स्थित है यह अपार्टमेंट?

यह अपार्टमेंट मुंबई के जुहू (400049) इलाके में मिलिट्री रोड पर स्थित है. यह दीप वर्षा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आइरिस पार्क की चौथी मंजिल पर मौजूद है. अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 780.13 वर्ग फुट है. जुहू इलाका मुंबई के सबसे प्रीमियम और पसंदीदा रिहायशी क्षेत्रों में गिना जाता है, जहां कई सेलिब्रिटीज के घर हैं और नई प्रॉपर्टी की उपलब्धता सीमित रहती है. इसी वजह से यहां प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं.

खरीदार और डील से जुड़ी जानकारी

सेल डीड के अनुसार, इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत ₹3.9 करोड़ तय हुई है. इसके अलावा, खरीदार ने ₹19.5 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दी है, जिसे स्टांप ड्यूटी की गणना में शामिल किया गया. इस अपार्टमेंट की खरीदार श्रीमती दर्शना घाटलिया हैं. खास बात यह है कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की महिला होमबायर प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाते हुए 1% स्टांप ड्यूटी में छूट भी हासिल की.

माधुरी दीक्षित की अन्य प्रॉपर्टी डील्स

यह डील माधुरी दीक्षित की रियल एस्टेट गतिविधियों की एक और कड़ी है. इससे पहले, दिसंबर 2024 में उन्होंने अंधेरी वेस्ट स्थित मोरिया लैंडमार्क II में अपना एक कमर्शियल ऑफिस किराए पर दिया था. यह ऑफिस 1,594.24 वर्ग फुट के बिल्ट-अप एरिया में फैला है और इसे करमतारा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दो साल के लिए किराए पर दिया गया था. शुरुआत में इसका किराया ₹3 लाख प्रति महीना तय हुआ था, जो पहले साल के बाद बढ़कर ₹3.15 लाख हो जाएगा. किराएदार ने ₹9 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा की है.

प्रॉपर्टी से फायदा कमा रहे सेलेब्स

इससे पहले अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, शाहरुख खान और रणवीर कपूर जैसे सितारे भी मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में घर खरीदने, बेचने या किराए पर देने की डील कर चुके हैं. यह दिखाता है कि सेलेब्स रियल एस्टेट में लगातार निवेश कर रहे हैं.