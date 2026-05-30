Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Madhuri Dixit Deepfake: ब्लैक हॉट ड्रेस और…, डीपफेक का शिकार बनीं माधुरी दीक्षित? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

Madhuri Dixit Deepfake: ब्लैक हॉट ड्रेस और…, डीपफेक का शिकार बनीं माधुरी दीक्षित? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

Madhuri Dixit Deepfake: माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जिन्हे हर कोई पसंद करता है. शायद ही ऐसा कोई होगा जो माधुरी को पसंद न करे. उनकी आँखों की चमक उनके बाल और 59 साल की उम्र में भी जवान. लेकिन बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

By: Heena Khan | Published: May 30, 2026 12:32:55 PM IST

Madhuri Dixit Deepfake
Madhuri Dixit Deepfake


Madhuri Dixit Deepfake: माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जिन्हे हर कोई पसंद करता है. शायद ही ऐसा कोई होगा जो माधुरी को पसंद न करे. उनकी आँखों की चमक उनके बाल और 59 साल की उम्र में भी जवान. लेकिन बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. जिस वायरल वीडियो को देख फैंस भी हैरान रह गए. इस वीडियो में दावा किया गया है कि माधुरी एक पब्लिक इवेंट में काफी अजीब कपड़े पहनकर पहुंची थीं. इस वीडियो को देखकर फैंस हैरान रह गए और उन्होंने इसकी सच्चाई पर सवाल उठाना शुरू कर दिया. लेकिन, कई रिपोर्ट्स और यूज़र्स का कहना है कि यह वीडियो असली नहीं है, बल्कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है.

वायरल हुआ डीपफेक वीडियो 

यह मामला तब और ज़्यादा बढ़ गया, जब वकील शोनी कपूर ने इस वीडियो को ‘X’ (पहले ट्विटर) पर शेयर किया. इसके जवाब में, पत्रकार जयदीप पांडे ने कहा कि यह क्लिप नकली है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बनाया गया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी कंटेंट को ऑनलाइन शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच ज़रूर कर लें, क्योंकि गुमराह करने वाली पोस्ट कुछ ही मिनटों में लोगों के बीच भ्रम और गुस्सा फैला सकती हैं.

You Might Be Interested In

AI से नहीं कोई सुरक्षित 

कई अन्य यूज़र्स ने भी इस वीडियो की बारीकी से जांच की और इसे ‘डीपफेक’ बताया. यह घटना इस बात को उजागर करती है कि आजकल डिजिटल रूप से बदले गए कंटेंट की पहचान करना कितना मुश्किल होता जा रहा है. खासकर तब, जब AI टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसे नकली वीडियो बनाए जाते हैं, जिन्हें देखकर यह पहचानना नामुमकिन हो जाता है कि वे असली हैं या नकली.

अवैध संबंध के शक में खुद तबाह किया परिवार, पत्नी और 2 बेटों की गला रेतकर की हत्या; अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Tags: bollywoodMadhuri Dixitviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड ड्रेस में आरजे महवश का किलर अंदाज

May 29, 2026

सेहत के लिए हानिकारक है कॉफी, हो सकते हैं ये...

May 29, 2026

दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन...

May 29, 2026

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026

बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग

May 29, 2026

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

May 29, 2026
Madhuri Dixit Deepfake: ब्लैक हॉट ड्रेस और…, डीपफेक का शिकार बनीं माधुरी दीक्षित? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Madhuri Dixit Deepfake: ब्लैक हॉट ड्रेस और…, डीपफेक का शिकार बनीं माधुरी दीक्षित? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी
Madhuri Dixit Deepfake: ब्लैक हॉट ड्रेस और…, डीपफेक का शिकार बनीं माधुरी दीक्षित? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी
Madhuri Dixit Deepfake: ब्लैक हॉट ड्रेस और…, डीपफेक का शिकार बनीं माधुरी दीक्षित? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी
Madhuri Dixit Deepfake: ब्लैक हॉट ड्रेस और…, डीपफेक का शिकार बनीं माधुरी दीक्षित? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी